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Aydın'a 100 milyon liralık "kuvars" yatırımı

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Aydın'ın Germencik ilçesinde 100 milyon liralık yatırımla kuvars kompoze plaka fabrikası kuran 5 iş adamı, işledikleri ürünü yurt dışında pazarlayacak - Girişimci Levent Yazlamaz: - "Fabrika yüzde 100 kapasiteye ulaştığında yıllık 1 milyon metrekare üretime sahip olacağız"

FERDİ UZUN - Adana'dan Aydın'a gelen 5 girişimci, Germencik ilçesinde 100 milyon liralık yatırımla kuvars kompoze plaka fabrikası kurdu.

Adana'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 5 iş adamı, devlet desteğiyle Germencik Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde Leka Endüstriyel İmalat Sanayi AŞ adıyla 12 bin metrekare üzerine kuvars taşının işlendiği fabrika kurdu.

Şirket, ham maddesi Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan kuvars taşını burada işleyerek ürünün tamamını yurt dışına göndermeyi hedefliyor.

Şirketin yönetim kurulu üyesi Levent Yazlamaz, AA muhabirine, inşaat işine çıraklıktan başladıklarını söyledi.

Girişimci arkadaşlarıyla imalat yapmaya karar verdiklerini dile getiren Yazlamaz, şöyle konuştu:

"Ham madde burada olduğu için yatırımı da Aydın'a yapmaya karar verdik. Çünkü lojistik önemli bir girdi maliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Bu taşın işlendikten sonra nasıl bir hal aldığını katıldığım fuarlarda gördüm. 'Elin yaptığını neden biz yapamayalım' düşüncesiyle böyle bir işe girdik. Fabrika yüzde 100 kapasiteye ulaştığında yıllık 1 milyon metrekare üretime sahip olacağız. Fabrikayı 100 milyon liralık yatırımla kurduk. Ortalama birinci basamakta 125 kişiye iş vereceğiz. Burada yaklaşık 20 mühendis görev yapacak. Hedefimiz ise 300 kişiye iş imkanı verebilmek, inşallah üçüncü basamakta buna ulaşacağız."

İşledikleri taşın başta mutfak tezgahı olmak üzere iç mekanlarda kullanıldığını aktaran Yazlamaz, Aydın'da ürettikleri ürünü dünya pazarında alıcılarla buluşturacaklarını dile getirdi.

Yazlamaz, bu yatırımla Türk ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarına ifade ederek, "Yatırımcı arkadaşlara ithalat yerine üretimi tavsiye ediyorum. Üretmenin verdiği haz ve mutluluk ayrı bir duygu. Türkiye ekonomisine karınca kararınca katkımız olsun düşüncesiyle bu yatırımı yaptık. Parası olan herkese girişimcilik ruhu aşılansın, yatırım yapsın. İnşallah burada 150 kişiyi çalıştırmanın onuru, milyon dolarlık ihracat yapmanın gururu, ülke ekonomisine katkının mutluluğunu yaşayacağız." diye konuştu.

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