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Aydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nce 4 yıl önce kurulan Ege Et, son günlerde talebi karşılamakta zorlanır hale geldi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nce 4 yıl önce kurulan Ege Et, son günlerde talebi karşılamakta zorlanır hale geldi. Kentte tatil yapanların dahi memleketlerine dönerken, kilolarca et ve sucuk aldığı belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ege Et şubelerinin önünde kuyruklar oluşuyor. Bu gösterilen ilgi ve güvenden ötürü çok memnunuz" dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde faaliyet gösteren 15 Ege Et şubesi, yoğun talep görüyor. Aydın'a tatile gelenlerin bile memleketlerine dönerken; Ege Et'e mutlaka uğradığı belirtildi. Bu nedenle Ege Et önünde uzun kuyrukların oluştuğu kaydedildi. Ankara, İzmir, İstanbul gibi birçok ilden gelen tatilcilerin hem ekonomik, hem de güvenilir olması nedeniyle Ege Et'i tercih ettiği belirtildi. Tatilcilerin memleketlerine dönerken, kilolarca sucuk ve et götürdüğü dile getirildi. Piyasaya göre yaklaşık yüzde 20'lere varan daha düşük fiyat nedeniyle, Ege Et'in zaman zaman talebi karşılayamaz duruma geldiği vurgulandı. TATİLCİLER MEMLEKETLERİNE BOŞ DÖNMÜYOR Yılın 5 ayını Didim'de geçiren Sevinç Orul, "Ankaralıyım. 25 yıldan beri Didim'e tatile geliyorum. Ege Et açıldığından beri kasapları bıraktım, buradan et almaktayım. Çok güveniyoruz. Dışarıdaki etle ilgili söylentilere rağmen yine etimi buradan alıyorum" dedi. Vatandaşlardan Şahan Özmen, "Burada yazlıkta kalıyorum. İstanbul'a dönerken eti ve sucuğu, güvenilir bulduğumuz için Ege Et'ten alıyorum. Güvenerek yiyoruz" diye konuştu. Ayşe Babayiğit ise, "Ette son günlerde yaşanan sıkıntılardan dolayı kuşku içindeyiz. Ama buradan kuzu eti aldım. Çünkü buraya güveniyoruz" dedi. İbrahim Ulusoy da, "Ege Et'ten hijyen ve güvendiğimiz için et alıyoruz" dedi. Serdar Bural, "Tatil bitti İzmir'e dönüyorum. Giderken et ve sucuk aldım. Güvenilir et. Dışarıdan yemiyoruz, hep buradan alıyoruz. Fiyatı da gayet güzel" şeklinde konuştu. ARACI OLMADAN ÜRETİCİDEN TEMİN EDİLİYOR Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, "Bölgemizdeki büyük ve küçükbaş hayvanları aracı olmadan, direk üreticiden alıyoruz. Gerekli işlemler sonrasında şubelere servis yapılıyor. Aracılar olmadığı için vatandaşlar açısından et oldukça ekonomik oluyor. Yine bölgemizin yerli hayvanı olduğu ve ithal olmadığı için güvenilir bir hizmet sunuyoruz. Bugünlerde yaşanan şarbon haberlerinden sonra da ciddi anlamda talep yükseldi. Adeta yok satıyoruz. Ege Et şubelerinin önünde kuyruklar oluşuyor. Bu gösterilen ilgi ve güvenden ötürü çok memnunuz" diye konuştu. KOMŞU İLLERDEN TALAEP VAR Komşu illerden de Ege Et şubesi için talep geldiğini belirten Çerçioğlu, "Vatandaşlar emin olsunlar, etler belediyemiz veterinerleri tarafından kontrol edilmektedir. Gayet sağlıklı eti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bir bakımdan da zorlanıyoruz. Çünkü çok fazla satış var. İnsanlarda eti buzdolabında depolamaya çalışıyorlar. Buna hiç gerek yok. Eti kendinize yetecek kadar alırsanız, tüm vatandaşlara ulaştırabileceğiz. Aydın'da yaşayan vatandaşlarımıza çok teşekkür diyorum. Bu sırada Denizli, İzmir ve Muğla gibi birçok ilden de Ege Et şubesi açmamız için talepler var. Önümüzdeki günlerde de inşallah oradaki vatandaşlarımızın isteklerini gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum" şeklinde konuştu. EGE ET FİYAT LİSTESİ Ege Et ürünlerinin kilogram fiyatlarıı şöyle: Kıyma 34 tl, kuşbaşı et 37 TL, rosto 40 TL, tranç 40 TL, antrikot 47 TL, biftek 47 TL, bonfile 68 TL, pirzola 40 TL, kemikli et 30 TL, çine köfte 35.90 TL, sucuk 36 TL ve osmanlı sucuğu 43 TL.

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Aydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgiAydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi
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