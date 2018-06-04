Aydın'da incir ilekleme zamanı

Aydın'da incirin olgunlaşması için kullanılan ilekin (erkek incir) satışı başladı.

İncirin yoğun olarak yetiştiği Nazilli, Efeler, Germencik, İncirliova, Koçarlı ilçelerinde incirin olgunlaşması için kullanılan ilek, semt pazarlarında yerini aldı.

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsünde görevli Ziraat Mühendisi Mesut Özel, AA muhabirine, ileklemenin incir yetiştiriciliğinde çok önemli olduğunu belirterek, yapılmadığı takdirde meyve alınmasının mümkün olmadığını söyledi.in

İleklemenin her yıl düzenli olarak mayıs sonu ile haziran ayı başlarında yapıldığını vurgulayan Özel, "İlekleme mutlaka file içine koyularak yapılmalı. Ağaç üzerine güneş görmeyen kısımdaki dallara asmak suretiyle ilekleme işlemini gerçekleştiririz. İleklemeyi kuzeyli güneyli ağaçların dallarına asmak suretiyle birinci ilekleme yapılır. Bir hafta sonra doğulu batılı şekilde iki torba asılarak ikinci ileklemeyi yapmış oluruz. Yılda iki kez ilekleme yapılması gerekiyor." dedi.

Hava şartlarından dolayı ileklemenin birkaç gün önce gerçekleştiğini aktaran Özel, böylece incirlerin bir hafta erken olgunlaşacağını bildirdi.