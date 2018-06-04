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Aydın'da incir ilekleme zamanı

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

İncirin yoğun olarak yetiştiği Nazilli, Efeler, Germencik, İncirliova, Koçarlı ilçelerinde incirin olgunlaşması için kullanılan ilek, semt pazarlarında yerini aldı

Aydın'da incirin olgunlaşması için kullanılan ilekin (erkek incir) satışı başladı.

İncirin yoğun olarak yetiştiği Nazilli, Efeler, Germencik, İncirliova, Koçarlı ilçelerinde incirin olgunlaşması için kullanılan ilek, semt pazarlarında yerini aldı.

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsünde görevli Ziraat Mühendisi Mesut Özel, AA muhabirine, ileklemenin incir yetiştiriciliğinde çok önemli olduğunu belirterek, yapılmadığı takdirde meyve alınmasının mümkün olmadığını söyledi.in

İleklemenin her yıl düzenli olarak mayıs sonu ile haziran ayı başlarında yapıldığını vurgulayan Özel, "İlekleme mutlaka file içine koyularak yapılmalı. Ağaç üzerine güneş görmeyen kısımdaki dallara asmak suretiyle ilekleme işlemini gerçekleştiririz. İleklemeyi kuzeyli güneyli ağaçların dallarına asmak suretiyle birinci ilekleme yapılır. Bir hafta sonra doğulu batılı şekilde iki torba asılarak ikinci ileklemeyi yapmış oluruz. Yılda iki kez ilekleme yapılması gerekiyor." dedi.

Hava şartlarından dolayı ileklemenin birkaç gün önce gerçekleştiğini aktaran Özel, böylece incirlerin bir hafta erken olgunlaşacağını bildirdi.

İlekleme işlemi bittikten sonra yapılması gerekenlere de değinen Özel, "Ağaçlara asılan torbaları toplayıp içindeki çürümüş, bozulmuş ileklerin ya toprağa gömülmesi ya da yakılarak imha edilmesi gerekiyor. Bahçelerden uzaklaştırılması gerekiyor. Aksi takdirde bu ilekler hastalık kaynağı olup, dişi incirleri hasta edebilir." diye konuştu.

Özel, bu yıl daha kaliteli ve rekoltesi yüksek ürün beklediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
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