Aydın'da kadınlara kooperatifçilik anlatıldı

Aydın'da "Kadın Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması" konulu program gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği himayesinde Aydın Ticaret Borsası ve Müstakil İş Sanayicileri ve Sanatçı Kadınlar Derneği (MİSSDER) işbirliğindeki program, borsanın toplantı salonunda yapıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, kadın kooperatifçiliğine her zaman destek verdiklerini belirterek, bölge kadınlarının verilen hiçbir desteği boşa çıkarmadıklarını söyledi.

Eski Bakan Güldal Akşit de kadın kooperatifçiliğinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kooperatifleşme insanların bir araya gelerek, güçlerini birleştirerek hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomisine katkı sağlamanın yoludur. Özellikle kadınların bunu yapması çok önemli." diye konuştu.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da kadının bir anne, eş, kardeş ve evlat olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kadınlarımız başımızın tacıdır, bizlere her zaman destek olanlardır. Kadınlarımız aynı zamanda üreten ve bu üreten kesim ülkemizin aynı zamanda bir geleceği. Kadınlarımızı ülkemizde ekonomi içerisine, üreten kesimin içerisine dahil ettiğimizde ülkemiz daha güçlü şekilde emin adımlarla ileriye doğru gidecektir. Kadınlarımızın güçlü olması ülkemizin güçlü olması demektir."