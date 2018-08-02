FİNANS

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilogramı 80 liradan satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilogramı 80 liradan satıldı

Kuru incir üretim merkezi Aydın'da sezonun ilk ürünü Aydın Ticaret Borsası'na getirildi.

Sezon açılışı nedeniyle Aydın Ticaret Borsasında tören düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, kentin tarım ürünleri konusunda Türkiye'nin en bereketli illerinden birisi olduğunu söyledi.

Kentin birçok üründe söz sahibi olmasının yanı sıra kuru incirde dünya çapında iddiası bulunduğunu dile getiren Köşger, dünya kuru incir üretiminin yüzde 70'inin Türkiye'de yapıldığını, bunun yüzde 63'ünün de Aydınlı üreticilerce gerçekleştirildiğini ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da kentte geçen yıl rekoltenin 78 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini, bu rakamın üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Törende farklı ilçelerden 6 üreticinin getirdiği 200 kilogram kuru incir, sembolik olarak kilogramı 80 liradan borsa tarafından satın alındı.

Germencik ilçesinden gelen üreticilerden Ruhi Doğan da incirde bu yıl kalitenin daha yüksek olduğunu, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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