Aydın'da sezonun ilk pamuğu 60 liradan satıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk pamuğu, kilogramı 60 liradan satıldı.
Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Söke'de, sezonun ilk pamuk alımı için bir çırçır fabrikasında tören düzenlendi.
Törende çiftçi İbrahim Çörtük'ün getirdiği 200 kilogram pamuk, kilogramı 60 liradan işletmeci Cengiz Akgün tarafından alındı.
Gazetecilere açıklama yapan Çörtük, sezonun ilk pamuğunu yetiştirdiği için mutlu olduğunu belirterek, sezondan umutlu olduklarını söyledi.
Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş da pamukta yılın ilk heyecanını bugün yaşadıklarını dile getirerek, sezonun tüm üreticiler için iyi geçmesi temennisinde bulundu.
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