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Aydın'da Türk Eximbank'ın irtibat bürosu açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 20:36 | Son Güncelleme

Büro, Aydın Ticaret Borsasında faaliyet gösterecek

Aydın'da Türk Eximbank'ın irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Ticaret Borsasında faaliyet gösterecek Türk Eximbank'ın irtibat bürosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, güçlü ve büyük Türkiye’nin daha da büyümesi ve güçlenmesi için önemli bir adımın atıldığını söyledi.

Aydın'ın ihracatının 740 milyon doları bulduğunu ifade eden Savaş, bunun kent potansiyeline bakıldığında yetersiz kaldığını, ihracatın 5 milyar dolar olması gerektiğini, bu miktara ulaşmak için de Türk Eximbank'ın irtibat bürosunun açıldığını kaydetti.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Savaş, "Sanayicilere ve ihracatçılara sesleniyorum. Yatırımlarınızı ertelemeyin. Son süratle yatırımlarınıza devam edin. 80 milyon nüfusuyla, genç ve dinamik nüfusuyla ülkemiz, büyük bir potansiyeli barındırıyor." dedi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da irtibat bürosunda Aydın Sanayi Odası ve Ticaret Borsası personelinin görev yapacağını, ilerleyen süreçte burada Türk Eximbank'ın şubesini de açmayı planladıklarını ifade etti.

Türkiye’deki 52 banka arasında kredi büyüklüğünde 8. banka olduklarını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki ihracat kredilerinin yüzde 45’ini Türk Eximbank veriyor. 160 milyar dolar ihracatın da yüzde 25’ini Türk Eximbank finanse ediyor. Yıl sonuna doğru bu oranı artırmayı hedefliyoruz. İhracatçımızda 2018 yılında, geçen yıla oranla yüzde 17 artışla 46 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Türkiye ihracatının yüzde 27’sini destekliyor hale geleceğiz. İhracatçılara ciddi kaynak sunuyoruz. 2017 başından beri hiç faiz artışı yapmadığımız gibi maliyetleri de düşürdük."

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulisi Arat da irtibat bürosunun kent ekonomisi için önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve iş dünyasından isimler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
açılış İrtibat bürosu Türk Eximbank

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