Aydın'da Türk Eximbank'ın irtibat bürosu açıldı

Aydın'da Türk Eximbank'ın irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Ticaret Borsasında faaliyet gösterecek Türk Eximbank'ın irtibat bürosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, güçlü ve büyük Türkiye’nin daha da büyümesi ve güçlenmesi için önemli bir adımın atıldığını söyledi.

Aydın'ın ihracatının 740 milyon doları bulduğunu ifade eden Savaş, bunun kent potansiyeline bakıldığında yetersiz kaldığını, ihracatın 5 milyar dolar olması gerektiğini, bu miktara ulaşmak için de Türk Eximbank'ın irtibat bürosunun açıldığını kaydetti.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Savaş, "Sanayicilere ve ihracatçılara sesleniyorum. Yatırımlarınızı ertelemeyin. Son süratle yatırımlarınıza devam edin. 80 milyon nüfusuyla, genç ve dinamik nüfusuyla ülkemiz, büyük bir potansiyeli barındırıyor." dedi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da irtibat bürosunda Aydın Sanayi Odası ve Ticaret Borsası personelinin görev yapacağını, ilerleyen süreçte burada Türk Eximbank'ın şubesini de açmayı planladıklarını ifade etti.