Dış pazara önem verdiklerini dile getiren Maraş, "Ülkemizin cari açığının kapanması için daha fazla ihracat yapmamız lazım. İthal ettiğimiz ürünleri burada üreterek Türk ekonomisine katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Petrol, LPG, kimyasal ve gıda tankerlerinin yanı sıra, şasi, damper ve silobas üretimi yapan şirket, geçen yıl 48 ülkeye 12 milyon avroluk ihracat yaptı.

Geçen sürede şirketi büyüten ve üretim alanını 60 bin metrekareye çıkartan Maraş kardeşler, farklı treyler modellerine yöneldi.

Şirketin genel müdürü Hakan Maraş ise iç pazarda yaşanan daralmadan dolayı ihracata yoğunlaştıklarını ifade etti.

Üretimin yaklaşık yüzde 80'ini yurt dışına sattıklarını vurgulayan Maraş, şunları kaydetti:

"Birçok ülkenin şartlarına uygun treyler üretiyoruz. Suudi Arabistan ve Ürdün önemli pazarlarımızdan biri. Afrika ülkelerine hakimiz. Avrupa'da da iyi bir satış hacmimiz var. İskandinav ülkelerinin yanı sıra İngiltere'de son dönemde yükselen bir pazar. Buraya da düzenli bir ihracat durumumuz var. Aynısını korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Arabistan ve Afrika ülkelerine tehlikeli ürünlerin taşınmasıyla ilgili tanker satışı yapıyoruz."

Katma değeri yüksek ve müşteriye özel ürünlere odaklandıklarını dile getiren Maraş, tehlikeli maddenin kara yolunda taşınması mevzuatı çerçevesinde ürettikleri 54 bin litre kapasiteli 4 dingilli, dünyada ADR sertifikasını almış en büyük üretimlerinden biri olan projeyi tamamladıklarını ifade etti.

Maraş, sektörde Avrupa ülkeleri ve Çin ile rekabet ettiklerini sözlerine ekledi.

