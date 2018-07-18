Aydınlı Grup, TMSF ile cirosunu yüzde 37,4 artırdı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Aydınlı Grup'u devraldıkları 2017 Ocak'tan beri şirketin cirosunu ve ihracatını artırdıklarını belirterek, "2018'in ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre cirosal bazda yüzde 37,4 artış var. 588 milyon lira olan ciro 809 milyon liraya yükseldi. Yıl sonuna kadar bunu 1,8 milyar lira seviyesinde kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

TMSF tarafından 2017 Ocak itibarıyla kayyum atanan ve Pierre Cardin, U.S. Polo ve Cacharel gibi markaları bünyesinde bulunduran Aydınlı Grup'un o günden bu yana gerçekleşen finansal verileri, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Gülal, Aydınlı Grup'un 2017 başından beri TMSF kayyumluğunda yönetildiğini anımsatarak, hali hazırda fon kayyumluğunda 937 firma bulunduğunu, bunların özkaynak büyüklüğünün 19,4 milyar lira, aktif büyüklüklerinin ise 50 milyar lira seviyesinde olduğu bilgisini verdi.

TMSF kayyumluğundaki şirketlerin istihdam sayısının 47 bin 31 olduğunu dile getiren Gülal, Aydınlı Grup'u devraldıkları andan itibaren liyakatli, ehliyetli bir yönetim oluşturduklarını vurguladı.