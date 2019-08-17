FİNANS

Aydınlı incir üreticilerinin yüzü güldü

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2019 15:46 | Son Güncelleme

AYDIN'da, incirde son yılların en iyi ürününün alınması üreticiyi sevindirdi.

Aydınlı incir üreticilerinin yüzü güldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, incirde son yılların en iyi ürününün alınması üreticiyi sevindirdi. Germencik Ziraat Odası Meclis Başkanı Necip Arslan, "Son 15 yılın en iyi sezonunu yaşıyoruz. Hava şartları bu şekilde devam ederse incir altın yılını yaşar" dedi.
Türkiye'deki incir üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Aydın'da üreticiler, bu sezon hem rekolteden hem de fiyatlardan memnun. Taze ve kuru incirde kalitenin çok iyi olması yıllar sonra üreticilerin yüzünü güldürdü. Germencik Ziraat Odası Meclis Başkanı Necip Arslan, bu yıl ürünün herkesi mutlu edeceğini belirterek, "Bu sezon, son 15 yılın en iyi sezonunu yaşamaktayız. Germencik'te yaklaşık 90 bin dekar incir ekili arazi var. Yıllık ortalama 40 bin ton incir elde ediliyor. Geçen yıl hava şartlarının kötü gitmesiyle 30-35 bin ton civarlarında kaldı. Bunun içinde kaliteli incir çok azdı. Ancak bu yılki rekolteye göre bizim beklentimiz 45 bin ton civarındadır. Germencik kuru incirde bölgeyi en iyi besleyen ve ihraç eden ilçemizdir. Biz de Ziraat Odası olarak, incirin bu hale gelene kadar olan durumunu yönetim olarak ve tarım danışmanı arkadaşlarla birebir gözlemledik. Yılın iyi geçeceğini bekliyorduk. Hava şartları da bunu destekleyince, son yılların en iyi inciri haline taşıdı. Bu durumdan hem üreticimiz hem de bölgemiz adına çok mutluyuz. Çünkü incir bizim altın değerindeki ürünümüz. Türkiye'deki incirin zaten yüzde 70'i Aydın'da yetiştiriliyor. Bunun da bir kısmı Germencik'te üretilmektedir. İyi inciri bu bölgeden gönderebildiğimizde, tabii ki dekar başına olan gelir de artmaktadır. Umarız hava şartları bundan sonrada böyle devam eder, incirin altın yılı olarak hafızalarda kalır" dedi.
'YÜZÜMÜZ GÜLDÜ'
Bu sezon yüzlerinin güleceğini belirten incir üreticisi Adnan Keskin, "Bu sezon çok iyi bir kalite var. Şu an hava şartları da çok iyi gidiyor. Her yıl 15-20 ton incir üretimi yapıyorum. Son yıllarda hiç böyle güzel bir incir elde edememiştik. İnşallah sonuna kadar bu şekilde gider. Herkes için bereketli ve hayırlı bir yıl geçmesini bekliyoruz. Birinci sınıf yemeklik olan kuru incirin kilosu 40-50 TL arasında satılıyor. Diğerleri ise 20 ila 30 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Geçen yıl ürün olmadığından dolayı fiyatlar biraz daha pahalıydı. Elimizde satabileceğimiz düzgün bir ürün yoktu. Bu sezon incirin kalitesi çok güzel" diye konuştu.

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Aydınlı incir üreticilerinin yüzü güldüAydınlı incir üreticilerinin yüzü güldüAydınlı incir üreticilerinin yüzü güldüAydınlı incir üreticilerinin yüzü güldü

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