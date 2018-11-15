AYD'nin MAPIC yemeğinde perakendeci ve yatırımcılar buluştu

İSTANBUL (AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen geleneksel MAPIC yemeğinde, çoğunluğu yabancı yatırımcı olmak üzere yaklaşık 200 perakendeci ve yatırımcı bir araya geldi.

AYD'den yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Cannes şehrinde yapılan perakende ve gayrimenkul fuarı olan MAPIC Fuarı kapsamında düzenlenen geleneksel MAPIC yemeği, 14 Kasım akşamı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye'nin yatırımlar için cazibesini koruduğunu belirtti.

Belgü, şunları kaydetti:

"Artık geleneksel hale gelen AYD MAPIC yemeğimize katılım, her yıl artarak devam ediyor. Bu yemeği organize etmekteki temel amacımız, uluslararası yatırımcıları Türkiye’ye davet etmek. Yemeğimize katılan değerli konuklarımızın yaklaşık yüzde 65'i, yabancı konuklar ve bu bizim için gerçekten son derece mutluluk verici. Biz burada Türkiye'yi temsil ediyoruz ve yabancı yatırımcılarımızı ülkemize davet ediyoruz. Türkiye her ne olursa olsun, asla yatırım cazibesini kaybetmiyor. Sektörümüzün mevcut durumuna baktığımızda, perakendecilerimizin AVM'lerdeki cirolarında artışın devam ettiğini görüyoruz. Eylül ayında gerçekleşen ciroları geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda yüzde 31,5'lik bir artışın olduğunu görmek, son derece olumlu bir gelişme."