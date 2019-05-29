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AYD'nin yeni yönetim kurulu başkanı Hüseyin Altaş oldu

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 14:54 | Son Güncelleme

AYD Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Altaş: - "Perakende sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğimizin yeni yönetim kurulu başkanı olarak seçilmekten gurur duyuyorum"

İSTANBUL(AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) başkanlık görevine Prof. Dr. Hüseyin Altaş seçildi.

AYD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altaş, 3 dönem başkanlık yapan Hulusi Belgü ve yönetim kuruluna teşekkür ettiğini belirterek "Beni bu göreve layık gören tüm AYD üyelerine çok teşekkür ederim, onların bu güvenine layık olmanın gayreti içerisinde olacağım” dedi.

Altaş, 2018 sonu itibarıyla ülkemizde faaliyette olan 431 AVM'nin yaklaşık 13 milyon metrekare alanda hizmet verdiğini belirterek şunları söyledi:

"İnşaatı devam eden projelerin de 2021 yılı sonunda tamamlanması ile bu sayı 469’a çıkarken toplam AVM metrekaresi de yaklaşık 14,5 milyona ulaşacak. AVM endüstrisine liderlik yapan, perakende sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğimizin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.

Yaşamın ve ekonominin nabzını tutan, vatandaşlarımızın ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği, güvenli ticaretin merkezi AVM’ler istihdama ve ekonomiye sağladıkları katkı dolayısıyla da büyük önem taşıyor. Biz AVM yatırımcıları; perakendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm ortakları ile birlikte perakende sektörünün sağlıklı gelişimini el birliğiyle desteklemek amacıyla, derneğimizin faaliyetlerine hızlı ve etkin bir şekilde devam edeceğiz. Hem bir yatırımcı hem de bir hukukçu olarak yönetim kurulumla birlikte sektörümüzün dinamiklerine ve hassasiyetlerine şimdiye kadar olduğu gibi birleştirici, uzlaştırıcı bir yaklaşımla katkıda bulunmayı hedefliyorum.”

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AYD Hüseyin Altaş

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