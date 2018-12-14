FİNANS

Aygaz Otogaz'dan hediye otogaz kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 14:00 | Son Güncelleme

Aygaz Otogaz'dan hediye otogaz kampanyası

Aygaz ve Mogaz Otogaz istasyonlarından tek seferde 20 lira ve üzeri tutarda otogaz alışverişi yapan 1000 kişiye toplamda 200 bin liralık otogaz hediye edilecek.

Aygaz Otogaz'dan yapılan açıklamaya göre, hediye otogaz kampanyası 13 Ocak 2019'a kadar sürecek.

Kampanyaya katılan müşterilerin belirli miktarda hediye otogaz kazanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aygaz Otogaz, kampanyada 50 kişiye 500, 150 kişiye 400, 300 kişiye 300 ve 500 kişiye 50 lira toplamda 200 bin lira değerinde otogaz puanı kazandırıyor. Kampanya kapsamında yer alan Aygaz ve Mogaz Otogaz istasyonlarından tek seferde 20 lira ve üzeri otogaz alışverişi yapan herkesin, her 20 lira için 1 çekiliş hakkı kazandığı kampanyanın çekilişi, 18 Ocak 2019 tarihinde yapılacak. Kazanan isimler, 24 Ocak 2019’da Milliyet gazetesinde, [http://www.aygaz.com.tr%27de/\]www.aygaz.com.tr'de ve Aygaz Mobil uygulamasında duyurulacak. Kampanyaya katılmak isteyenlerin www.aygaz.com.tr adresinde veya Aygaz mobil uygulamasında bulunan forma, ad, soyad, adres, telefon ve plaka bilgilerini girmesi yeterli olacak. Ayrıca, 20 Aralık tarihine kadar Aygaz Mobil uygulamasına yeni kayıt olan herkes Aygaz Otogaz’dan 50 lira ve üzeri otogaz alımında geçerli 10 lira değerinde otogaz kazanacak."

Açıklamada, Aygaz Mobil uygulamasının araç kullanıcılarına Aygaz otogaz istasyonları ve yetkili LPG dönüşüm merkezlerini bulmada kolaylık sağladığı belirtilerek, "Kullanıcılar, kampanyalardan anında haberdar olabiliyor, kolayca kampanyalara katılabiliyor, otogaz kullanımından elde edeceği tasarrufu ve LPG dönüşümü için yaptıkları yatırımı, otogaz yakıtından elde edecekleri tasarrufla ne kadar sürede geri alabileceklerini hesaplayabiliyor. Bunun yanı sıra sürücüler, yapacakları seyahatlerin mesafesini ve rota üzerindeki otogaz istasyonlarını da görüntüleyebiliyorlar. Aygaz Mobil Uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar, çekiliş kampanyasına da kayıt yapabilecekler." ifadeleri kullanıldı.

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