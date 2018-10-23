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Aygaz, Standardizasyona Katkı Ve Katılım ödülünün sahibi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

Aygaz, Ayna Komite standart hazırlama çalışmalarına verdiği katkılar nedeniyle Standardizasyona Katkı Ve Katılım Ödülü'nün sahibi oldu.

İSTANBUL (AA) - Aygaz, "Uluslararası Standartlara Yön Ver" temalı Standardizasyon Zirvesin'de Standardizasyona Katkı ve Katılım ödülüne layık görüldü.

Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, Aygaz, Dünya Standartlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen zirvede, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Uluslararası Standartlara Yön Ver” temalı Standardizasyon Zirvesinde Standardizasyona Katkı ve Katılım ödülünün sahibi oldu.

Aygaz’ın Ayna Komite ve standart hazırlama çalışmalarına verdiği katkılar nedeniyle layık görüldüğü ödülü Aygaz adına Teknik ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Kızılkaya, TSE Başkanı Adem Şahin ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu eşliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

Zirve, 17 Ekim'de Ankara TOBB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Uluslararası standardizasyon kuruluşları ISO, IEC, CEN ve CENELEC’in tam üyesi olan TSE’nin farkındalık oluşturma faaliyetlerin kapsamında düzenlenen zirveye, sektöründe lider firmalar üst düzey yöneticileriyle katıldı.

"Özel Sektör Bakış Açısıyla Standardizasyon", "Uluslararası Standardizasyon Sahası", "Standardizasyona İş Dünyasının Katılımı", "Sanayicinin Standardizasyona Katılıma Dair Kısıtları", "Uluslararası Standardizasyonun Yolu" başlıklı oturumların gerçekleştirildiği zirvenin sonunda sanayiciler TSE'den beklentilerini de dile getirdi.

Zirve sonunda, uluslararası standartlara katılımın yolu olan Ayna Komitelere üye olarak, uluslararası standartların hazırlanmasına Türkiye adına önemli katkılar sunan Aygaz, Standardizasyona Katkı ve Katılım ödülünü almaya hak kazandı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) , Uluslararası Standartlar Kuruluşları (ISO ve IEC) ile Avrupa Birliği Standartlar Teşkilatları olan CEN ve CENELEC’nın üyesi. Bu kuruluşların standart hazırlama çalışmalarını yürüten teknik komitelere üye olan TSE, uluslararası ve AB standart hazırlama çalışmalarına katılıyor.Türk sanayisini ilgilendiren konularda standart hazırlanması için çalışmalar yürütüyor. Standart hazırlama çalışmalarında en önemli unsur ise ulusal mutabakat olarak öne çıkıyor. Bu amaçla, özel sektör, kamu, üniversite, sivil toplum örgütleri, tüketiciler gibi konuyla ilgili paydaşların görüşleri alınarak, ulusal, bölgesel veya uluslararası standartlar henüz hazırlık aşamasındayken çalışmaya yansıtılması sağlanıyor.

Ayna Komiteler (Mirror Tehnical Committees-MTC), ISO, IEC, CEN ve CENELEC teknik komiteleriyle paralel çalışan, bu komitelerin ulusal yansımaları olarak sektörlerden gelen talepler doğrultusunda TSE tarafından kuruluyor. Ayna komitelerde sekreterya hizmeti de TSE tarafından veriliyor. Söz konusu komitelere üye olanlara sektörleriyle ilgili son gelişmeler düzenli olarak iletilip ve ülke görüşünün hazırlanmasında katkıda bulunmaları talep ediliyor.

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Aygaz Uluslararası Standartlara Yön Ver

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