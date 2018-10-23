Aygaz, Standardizasyona Katkı Ve Katılım ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Aygaz, "Uluslararası Standartlara Yön Ver" temalı Standardizasyon Zirvesin'de Standardizasyona Katkı ve Katılım ödülüne layık görüldü.

Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, Aygaz, Dünya Standartlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen zirvede, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Uluslararası Standartlara Yön Ver” temalı Standardizasyon Zirvesinde Standardizasyona Katkı ve Katılım ödülünün sahibi oldu.

Aygaz’ın Ayna Komite ve standart hazırlama çalışmalarına verdiği katkılar nedeniyle layık görüldüğü ödülü Aygaz adına Teknik ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Kızılkaya, TSE Başkanı Adem Şahin ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu eşliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

Zirve, 17 Ekim'de Ankara TOBB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Uluslararası standardizasyon kuruluşları ISO, IEC, CEN ve CENELEC’in tam üyesi olan TSE’nin farkındalık oluşturma faaliyetlerin kapsamında düzenlenen zirveye, sektöründe lider firmalar üst düzey yöneticileriyle katıldı.