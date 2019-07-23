Aygaz ve Shell'e doğal gaz ihracat lisansı

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Aygaz ve Shell firmalarına doğal gaz ihracat lisansı verildi.

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, son kararla birlikte Türkiye'den yurt dışına gaz ihracatı yapabilecek şirket sayısı 14'e ulaştı.

Türkiye, doğal gazda bir ticaret merkezi olma hedefine ulaşma yolunda, bir yandan doğal gaz giriş noktalarının sayısını ve hacmini artırırken, diğer yandan da sisteme giren gazı yurt dışına ihraç edilebilecek altyapıyı geliştiriyor ve piyasa oyuncularının sayısını artırıyor.

Piyasadaki liberalleşme ve rekabeti artırma amaçlı faaliyetlere yönelik olarak EPDK son kurul toplantısında, Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden Aygaz ve Shell'e de Avrupa ülkelerine gaz ihraç etmelerini sağlayacak lisansların verilmesini uygun buldu.

- Yunanistan'a ihracat kapasitesi artaracak

EPDK yetkilileri, halen Yunanistan'a doğal gaz ihraç edilen Kipi İhracat Noktası'nda gerçekleştirilecek yeni yatırımlarla kapasitenin artırılacağı ve gaz satmak isteyen şirketlere önemli bir imkan sağlanacağının da bilgisini verdi.