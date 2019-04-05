FİNANS

Aygaz’a "En İyi Kurum İçi Girişim Projesi" ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Aygaz tarafından geliştirilen Aykargo, "En İyi Kurum İçi Girişim Projesi" ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Aygaz tarafından geliştirilen Aykargo, "En İyi Kurum İçi Girişim Projesi" ödülüne layık görüldü.

Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi, Girişimci Kurumlar Platformu, Bizz Consulting, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Capital Dergisi tarafından düzenlenen Corporate&Startup Day kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu.

Aygaz tarafından geliştirilen Aykargo, "En İyi Kurum İçi Girişim Projesi" ödülüne layık görüldü.

Türkiye’de startup dünyasına yön veren liderler, şirketler ve startup’lar alanının en büyük etkinliğinde bir araya geldi. İstanbul’da gerçekleştirilen ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst yöneticilerinin (CEO) konuşmalarıyla başlayan etkinlik çerçevesinde, startup ekosistemine yön veren 70 önemli iş insanı arasında anket düzenlendi. Anketle, "Startup 100" listesi belirlendi. Ayrıca, önde gelen startup’ların da katılımıyla startup dostu şirketler saptandı.

Yapılan değerlendirme sonucu, "En İyi Kurum İçi Girişim Projesi ödülü", "En Etkili Şirket/Yeni Girişim İşbirliği Ödülü", "Kurum İçi Girişimcilikte En İyi Program Ödülü" ile "Girişimcilerle En Çok İşbirliği Yapan Şirket" Jüri Özel Ödülü sahiplerini buldu. Dört kategori dışında, "Startup 100 Listesi" ve "Startup Dostu Şirketler" olmak üzere iki farklı kategoride daha ödül verildi.

Ana faaliyetleri dışındaki alanlarda gelir yaratan projeler oluşturan şirketler, "En İyi Kurum İçi Girişim Projesi Ödülü’nün" sahibi oldu. Ödül değerlendirmesi, yaratılan projenin şirketin ana faaliyet alanına uzaklığına ve yarattığı ciro/etki dikkate alınarak yapıldı. Değerlendirme sonucu Aygaz tarafından geliştirilen Aykargo, "En İyi Kurum İçi Girişim Projesi" ödülünün sahibi oldu.

Dün düzenlenen ödül töreninde, ödülü Aygaz adına Aygaz Pazarlama ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Rıdvan Uçar aldı.

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Aygaz

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