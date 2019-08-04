FİNANS

Aygaz'dan Mini tüp ve Mini ocak

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

2 kilogram gaz içeren Aygaz Mini, hem 12 kilogramlık ev tüplerinde kullanılan dedantör dışında hiçbir ek ekipmana ihtiyaç duymadan mutfak ocağına bağlanabilme hem de üzerine ocak takılabilme özellikleri ile ön plana çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Aygaz, yenilikçi yaklaşımıyla ürettiği yeni tüpü Aygaz Mini'yi ve özel olarak tasarlanan ocağı Aygaz Mini ocağı tüketicilerin kullanımına sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 kilogram gaz içeren Aygaz Mini, hem 12 kilogramlık ev tüplerinde kullanılan dedantör dışında hiçbir ek ekipmana ihtiyaç duymadan mutfak ocağına bağlanabilme hem de üzerine ocak takılabilme özellikleri ile ön plana çıkıyor. Bu özellikleri ile Aygaz Mini'nin, hem mutfak ocağına bağlanabilen hem de özel ocağı ile her yerde kullanım sağlayan Türkiye'nin ilk ve tek tüpü olduğu belirtildi.

Aygaz Mini'nin üzerine takılabilen özel ocağı Aygaz Mini ocak, tüketiciye modern tasarımlı ocağı ile tüpünü istediği her yerde kullanabilme imkanı sunuyor.

Aygaz Ar-Ge Merkezi tarafından Aygaz Mini'ye özel olarak geliştirilen Aygaz Mini ocak, rüzgara dayanıklı brülörü, dengeli tasarımı, yanmaz malzemesi, pratik çakmağı ve kolay montaj özellikleriyle ön plana çıkıyor ve alanında Türkiye'deki ilk ve tek özel tasarımlı tüp ocağı özelliği taşıyor.

Çift barkod ve hologramlı güvenlik sistemiyle tasarlanan Aygaz Mini, sadece Türkiye'de de geçerli olan Avrupa standartlarına uygun dedantörlerle çalışıyor.

Toz tutuculu özel valf tasarımı sayesinde, valfin içerisine toz veya yabancı madde girmesi engelleniyor. Kendine has su yeşili renginin yanı sıra yükseltilmiş kalkan boyu sayesinde özel ocağıyla tam uyumlu tasarlanan Aygaz Mini, genişletilmiş alt çemberiyle sağladığı ekstra denge ile özellikle mutfak dışı kullanım alanlarında daha güvenli bir kullanım sağlıyor.

Aygaz Mini, aynı zamanda Türkiye’nin ilk özel hologram kapaklı ve hologram kapağın üzerinde karekod bulunan tüpü özelliğini taşıyor.

Mutfak ocağına dedantörle bağlanabilme özelliği sayesinde evde, özel ocağıyla birlikte piknikte, balkonda, bahçede kullanıma olanak sağlayan Aygaz, Mini kullanıcılarına özel değişim kampanyası sunuyor. Tüketiciler, eski boş depozitolarını ve kamp ocaklarını iade ederek yepyeni Aygaz Mini tüpe ve Aygaz Mini ocağa indirimli fiyatlarla ulaşabiliyor.

Aygaz, müşterilerine karekod ile ilgili özel kampanya da sunuyor. Kampanya kapsamında, Aygaz mobil uygulamasından Aygaz Mini'nin hologramlı kapağının üzerindeki karekod okutularak lansmana özel, bir sonraki Aygaz Mini alımında geçerli 10 lira indirim kazanılıyor.

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