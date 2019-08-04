Aygaz'dan Mini tüp ve Mini ocak

İSTANBUL (AA) - Aygaz, yenilikçi yaklaşımıyla ürettiği yeni tüpü Aygaz Mini'yi ve özel olarak tasarlanan ocağı Aygaz Mini ocağı tüketicilerin kullanımına sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 kilogram gaz içeren Aygaz Mini, hem 12 kilogramlık ev tüplerinde kullanılan dedantör dışında hiçbir ek ekipmana ihtiyaç duymadan mutfak ocağına bağlanabilme hem de üzerine ocak takılabilme özellikleri ile ön plana çıkıyor. Bu özellikleri ile Aygaz Mini'nin, hem mutfak ocağına bağlanabilen hem de özel ocağı ile her yerde kullanım sağlayan Türkiye'nin ilk ve tek tüpü olduğu belirtildi.

Aygaz Mini'nin üzerine takılabilen özel ocağı Aygaz Mini ocak, tüketiciye modern tasarımlı ocağı ile tüpünü istediği her yerde kullanabilme imkanı sunuyor.

Aygaz Ar-Ge Merkezi tarafından Aygaz Mini'ye özel olarak geliştirilen Aygaz Mini ocak, rüzgara dayanıklı brülörü, dengeli tasarımı, yanmaz malzemesi, pratik çakmağı ve kolay montaj özellikleriyle ön plana çıkıyor ve alanında Türkiye'deki ilk ve tek özel tasarımlı tüp ocağı özelliği taşıyor.