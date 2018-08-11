Aygaz'dan yılda 700 hanelik enerji tasarrufu

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel enerji verimliliği projeleriyle tüketimlerini her geçen yıl daha da azalttıklarını belirterek, "Verimlilik çalışmalarımız sonucunda, geçen yıl yaklaşık 1,9 milyon kilovatsaat enerji tüketiminin önüne geçmiş olduk. Türkiye’de hanelerin yıllık ortalama asgari elektrik tüketiminin 2 bin 760 kilovatsaat civarında olduğu dikkate alındığında bu oran yaklaşık 700 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor." dedi.

Aygaz'ın 2017 Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin şirketten yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Tezel, Türkiye’yi ilk kez temiz enerjiyle tanıştıran Aygaz'ın 1961 yılından bu yana hem ekonomiye hem de çevreye değer katma hedefiyle çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Enerji yönetimi ve çevresel performans konusunda somut iyileşmeler kaydettiklerini aktaran Tezel, Aygaz'ın İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı'yla sera gazı yoğunluğu değerini düşürmeye devam ettiklerini belirtti.

Enerji verimliliği projeleriyle tüketimlerini her geçen yıl daha da azalttıklarını belirten Tezel, "Verimlilik çalışmalarımız sonucunda, geçen yıl yaklaşık 1,9 milyon kilovatsaat enerji tüketiminin önüne geçmiş olduk. Türkiye’de hanelerin yıllık ortalama asgari elektrik tüketiminin 2 bin 760 kilovatsaat civarında olduğu dikkate alındığında bu oran yaklaşık 700 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor." ifadelerini kullandı.