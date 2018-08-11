FİNANS

Aygaz'dan yılda 700 hanelik enerji tasarrufu

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 13:01 | Son Güncelleme

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel: - "Verimlilik çalışmalarımız sonucunda, geçen yıl yaklaşık 1,9 milyon kilovatsaat enerji tüketiminin önüne geçmiş olduk. Türkiye’de hanelerin yıllık ortalama asgari elektrik tüketiminin 2 bin 760 kilovatsaat civarında olduğu dikkate alındığında bu oran yaklaşık 700 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor" - "Aygaz Otogaz’ın geliştirilen özel formülüyle yılda 20 bin ton karbon salımının önüne geçmiş olduk. Bu da her biri ortalama yılda 2 bin 750 kilogram karbon salımı yapan yaklaşık 7 bin 300 aracın karbon salımının sıfırlanması anlamına geliyor"

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel enerji verimliliği projeleriyle tüketimlerini her geçen yıl daha da azalttıklarını belirterek, "Verimlilik çalışmalarımız sonucunda, geçen yıl yaklaşık 1,9 milyon kilovatsaat enerji tüketiminin önüne geçmiş olduk. Türkiye’de hanelerin yıllık ortalama asgari elektrik tüketiminin 2 bin 760 kilovatsaat civarında olduğu dikkate alındığında bu oran yaklaşık 700 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor." dedi.

Aygaz'ın 2017 Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin şirketten yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Tezel, Türkiye’yi ilk kez temiz enerjiyle tanıştıran Aygaz'ın 1961 yılından bu yana hem ekonomiye hem de çevreye değer katma hedefiyle çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Enerji yönetimi ve çevresel performans konusunda somut iyileşmeler kaydettiklerini aktaran Tezel, Aygaz'ın İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı'yla sera gazı yoğunluğu değerini düşürmeye devam ettiklerini belirtti.

Enerji verimliliği projeleriyle tüketimlerini her geçen yıl daha da azalttıklarını belirten Tezel, "Verimlilik çalışmalarımız sonucunda, geçen yıl yaklaşık 1,9 milyon kilovatsaat enerji tüketiminin önüne geçmiş olduk. Türkiye’de hanelerin yıllık ortalama asgari elektrik tüketiminin 2 bin 760 kilovatsaat civarında olduğu dikkate alındığında bu oran yaklaşık 700 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor." ifadelerini kullandı.

- Ar-Ge çalışmalarına 7 milyon lira

Verimlilik çalışmalarına ek olarak geçen yıl Ar-Ge çalışmalarına 7 milyon lira, 2016-2017 döneminde ise çevresel yatırım ve harcamalara 12 milyon lira ayırdıklarını belirten Tezel, şunları kaydetti:

"Aygaz Otogaz’ın geliştirilen özel formülüyle yılda 20 bin ton karbon salımının önüne geçmiş olduk. Bu da her biri ortalama yılda 2 bin 750 kg karbon salımı yapan yaklaşık 7 bin 300 aracın karbon salımının sıfırlanması anlamına geliyor. İş modellerimizi şekillendirmek amacıyla dijitalleşme ve inovasyon kültürünü çalışmalarımızın merkezine konumlandırdık. Süreçlerimizde dijitalleşmenin artmasını sağlayan dijital dönüşüm programımız ve çalışanlarımızın şirket stratejisine uygun fikirlerini paylaşmaları için hayat geçirdiğimiz 'Aythink Fikir Toplama Platformu' bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar."

Tezel ayrıca 2017 yılında fikri hakları Aygaz’da bulunan 48 patentle bu alanda da sektör lideri olduklarına işaret ederek, "Tüpgaz ürünümüzün her aşamasında takip imkanı sağlayan tüp izlenebilirliği ve kükürt içermeyen doğa dostu kokulandırıcı olan Greenodor, bu alandaki en önemli projelerimizden ikisi. Greenodor’un hem dünya LPG sektörü için bir ilk olması hem de LPG kükürt içeriği limitini büyük ölçüde azaltması nedeniyle LPG firmalarının ilgisini çekeceğine inanıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi ve Türkiye’nin 14'üncü büyük sanayi kuruluşu Aygaz, LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştiriyor.

PARTNERKızıyla denizdeKızıyla denizde
Tüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyorTüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyor
Kumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates ürettiKumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates üretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2017 Sürdürülebilirlik Raporu Aygaz enerji Koç Topluluğu LPG otogaz sürdürülebilirlik verimlilik

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

BDDK bankaları toplantıya çağırdı iddiası yalanlandı

BDDK bankaları toplantıya çağırdı iddiası yalanlandı

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

Gram altının fiyatı rekor kırdı!

Gram altının fiyatı rekor kırdı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı

MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı

Tüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyor

Tüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyor

Kumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates üretti

Kumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates üretti

Kadın girişimciler kendi işlerinin patronu oldu

Kadın girişimciler kendi işlerinin patronu oldu

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da

Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.