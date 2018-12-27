FİNANS

Ayık: Kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmalıyız

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 12:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2019'da kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2019'da kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2018 yılında 700- 750 dolar seviyelerinde olan kişi başı turist gelirini 2019 yılında 1000 dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Osman Ayık, "Tüm dünyada aslında herkesin, tüm turizm destinasyonlarının, bizim gibi turizmin son derece önemli olduğu ülkelerde artık kişi başı gelirler, kişi başı harcamalar son derece önemli. Sayın Turizm Bakanımızın bu konuda son derece yerinde, doğru tespitleri ve vurguları var. Bizim de aslında dönüşümle beraber bu konulara son derece ciddi yaklaşmamız lazım. Önümüzdeki süreçte hem tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimiz, hem ürün çeşitliliğimiz ve zenginliğimiz, derinliğimiz konusunda mutlaka önemli hamleler yapmamız lazım. Ama aynı zamanda da müşteri taleplerine cevap verecek yeni yeni bölgeler, ülkenin her tarafından turizm yapılabilecek şekilde düzenlemelere de girmemiz lazım" dedi.

'GECELEME BAŞINA HARCAMALAR SON DERECE ÖNEMLİ'

Dünyada ortalama 1.3 milyar insanın seyahat ettiğine işaret eden Osman Ayık, "Kişi başı ortalama gelir de 1000 dolar seviyesinde. Bizim ilk hedefimiz ülke olarak da kişi başı harcamalarımızı ve gelirlerimizi bu seviyelere çıkarmak. Ama bunu yaparken dikkate almamız gereken en önemli şeylerden biri de kalış süreleriyle kişi başı harcamalar değişebilir. Ciddi istatistiki çalışmalar yapmak, veri üretmek lazım. Doğru analizler yapmak lazım. Onun için geceleme başına harcamalar son derece önemli. Belki bizim bundan sonra buna doğru yönelip, hem konaklama fiyatlarımızda iyileştirmeler yapmak, hem de konaklama dışı yapılan harcamaları da artırarak kişi başı geceleme fiyatlarımızda ve konaklama fiyatlarımızda bu artışları sağlamamız lazım. Dolayısıyla toplam kişi başı harcamalardan ziyade belki gün başına konaklama, gün başına düşen harcamaları da ciddi şekilde analiz ederek gelirlerimizi ona göre artırmamızın planlamasını bu doğrultuda yapmak lazım" diye konuştu.

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