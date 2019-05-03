Ayık: Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bu yıl turizmde çift haneli büyüme beklediklerini belirterek, "2019 yılında Türkiye'nin hedefi 50 milyon. Bizim amacımız 50 milyonun da üzerine çıkmak" dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin 2018 yılında son derece başarılı bir sezonu tamamladığını söyledi. Türkiye genelinde turizmde yüzde 20'nin üzerinde büyüme gerçekleştiğini, Antalya'da ise bu oranın yüzde 30 seviyesinde olduğunu aktaran Ayık, "2019 yılında da bu trendin devam etmesini bekliyorduk. 2019 yılının başından itibaren hatta bizim 'pre booking' (ön rezervasyon) dediğimiz 2018 yılının sonundan itibaren başlayan rezervasyon akışlarına baktığımızda, 2019'un da Türkiye için iyi bir yıl olmasını öngörüyorduk. Şu ana kadar gerçekleşen rakamlar da bizim bu öngörülerimizi doğrular nitelikte. 2019 yılının haziran ile eylül ayları arasındaki rezervasyon rakamları son derece iyi. Birçok bölgedeki tesislerimizde yoğun doluluklar oluştu zaten. Burada hem yurt dışından gelen talep hem de yurt içinden gelen taleple birlikte birçok tesisimizde yüzde yüzleri aşan doluluklar gerçekleşti" dedi.

'ERKEN DAVRANAN EN UYGUN ALIMLARI YAPAR'

Turizmde erken rezervasyonun önemine işaret eden Osman Ayık, "Bizim hep yıllardır söylediğimiz bir konudur bu. Erken davranan en uygun alımları yapar. Bu hem iç pazar için hem de yurt dışı pazarları için geçerli. Nitekim bu sene bunu çok iyi bir şekilde deneyimliyoruz. Çok iyi bir şekilde de görüyoruz açıkçası. Bunun için de önümüzdeki süreçte erken davranmak her zaman için müşterilerimiz açısından avantajlıdır. Bu onlara her zaman için iyi alım fırsatları yaratır" diye konuştu.

'ANTALYA 15 MİLYONUN ÜZERİNDE BİR RAKAMI GÖRECEK'

2019 yılında da rekor beklediklerine vurgu yapan Osman Ayık, şöyle devam etti:

"2019 yılında da çift haneli bir büyüme gerçekleşmesini bekliyoruz. 2019 için Türkiye'nin hedefi 50 milyon, bizim amacımız 50 milyonun da üzerine çıkmak. 2023 hedeflerimizi revize ettik. 70 milyon hedefini koyduk. Bu seneki rakamlar 50 milyon üzerinde olacaktır. Dolayısıyla 2023 hedefimizde bir sorun olmayacağının en önemli göstergelerinden biri. Önemli iki giriş kapımız İstanbul ve Antalya'da sorun beklemiyoruz. Bu iki kapıdan da Türkiye ortalamalarına yakın ve hatta onun üzerinde büyümeleri bekliyoruz. Dolayısıyla Antalya muhtemelen 15 milyonun üzerinde bir rakamı 2019 yılında görecek. Keza İstanbul'da da 15 milyon civarında bir girişin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu iki giriş kapısında bu rakamları yakaladıktan sonra diğer noktalarla birlikte Türkiye 50 milyon yabancı misafir sayısını çok rahat bir şekilde sağlayacaktır."

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