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"Aylık 100 milyar lira değerinde e-faturaya aracılık ediyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Foriba Genel Müdürü Koray Gültekin Bahar: - "Türkiye'de 75 bin şirket elektronik fatura kullanıyor. Türkiye'de toplamda 2 milyona yakın şirket olduğunu düşünürsek aslında yolun çok başındayız. Aylık yaklaşık 100 milyar lira değerinde elektronik faturaya aracılık ediyoruz" - "Türkiye'de oluşan her 10 faturadan 8 tanesi bizim sistemlerimizden ya gidiyor ya geliyor. Pazarın yüzde 80'inin faturasını yönetiyoruz" - "Milano'daki ofisimizi açtık. Burası ile e-faturada henüz Türkiye'nin ulaştığı noktanın gerisinde olan Avrupa pazarında öne çıkmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Foriba Genel Müdürü Koray Gültekin Bahar, Türkiye'de yaklaşık 75 bin şirketin elektronik fatura kullandığını belirterek, "Türkiye'de toplamda 2 milyona yakın şirket olduğunu düşünürsek aslında yolun çok başındayız. Aylık yaklaşık 100 milyar lira değerinde elektronik faturaya aracılık ediyoruz." dedi.

Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, regülasyon teknolojileri geliştiren bir yazılım firması olarak hizmet verdiklerini ifade etti.

İşletmelerin kargo maliyetleri, kağıt masrafı, fiziki olarak 10 yıl saklama gibi zorunluluklar nedeniyle akılcı bir çözüm olan e-fatura uygulamasına önem vermeye başladığını dile getiren Bahar, Foriba'nın işletmelere, 2010'dan itibaren başlayan e-fatura, 2012'de çıkan e-defter, 2013'te çıkan e-arşiv gibi uygulamalar konusunda yazılım desteği verdiğini anlattı.

Bahar, "Özellikle Maliye Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı regülasyonlara karşılık gelen yazılımlar geliştiriyoruz. Müşterilerimizin o regülasyonlar kapsamına girmelerini ve uyum sağlamalarını sağlıyoruz. Türkiye'deki birçok büyük holding, birçok uluslararası şirket ve binlerce KOBİ'nin bu yazılımları kullanarak fatura kesebilmelerine, defter tutabilmelerine imkan veren yazılımlar geliştiriyoruz." diye konuştu.

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- "Bütün işletmeler tahminen gelecek 5 yıl içerisinde e-faturaya geçer"

Koray Gültekin Bahar, Türkiye'deki regülasyonun gelişim aşamasında olduğunu belirterek, yaklaşık 75 bin şirketin elektronik fatura, 70 bin şirketin e-defter ve 14 bin şirketin de e-arşiv fatura kullandığını bildirdi.

Uygulamaya girecek yeni tebliğle beraber e-fatura kullanma zorunluluğunun ciro bazında ele alınacağını aktaran Bahar, şunları kaydetti:

"Şirketinizin yıllık cirosu 10 milyon liranın üzerindeyse e-fatura ve e-defter kullanmak zorundaydınız. Yeni regülasyonla beraber bu 10 milyonluk ciro limiti 5 milyona düşüyor. Bir diğer çıkan düzenleme, e-arşiv faturayla ilgili... e-arşiv faturada da 'eğer bir şirket e-fatura kullanıyorsa mutlaka e-arşiv fatura kullansın' deniyor. Bir diğer regülasyon da e-irsaliye... Bunda da aynı şekilde 'tüm e-fatura kullanan şirketler e-irsaliye kullansın' deniliyor. Özetle piyasada 4 regülasyon bekleniyor."

Türkiye'deki bütün işletmelerin tahminen gelecek 5 yıl içerisinde e-faturaya geçeceğini belirten Bahar, yazar kasa regülasyonunun ertelendiğini, bu sayede birçok firmanın yazar kasa yenilemektense e-faturaya geçtiğini, cep telefonundan fatura kesebilir hale geldiğini anlattı.

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- "Kağıt faturalarını depolamak için hangar kullanan şirketler var"

Foriba Genel Müdürü Koray Gültekin Bahar, Foriba'nın bugüne kadar 9 milyon dolarlık yatırım aldığını, işe danışmanlık şirketi olarak başladıklarını, şimdi ise sadece sistem ve yazılım üreten bir yapıya dönüştüklerini söyledi.

Bahar, "Aslında 4 arkadaşın kurduğu bir danışmanlık şirketi olarak başladık. Bu yılın başında danışmanlık tarafından tamamen çıkıp şirketi, kendi sistem ve servislerini oluşturan bir hale getirdik. Geldiğimiz noktada Türkiye'de oluşan her 10 faturadan 8 tanesi bizim sistemlerimizden ya gidiyor ya geliyor. Pazarın yüzde 80'inin faturasını yönetiyoruz. Türkiye'deki müşteri sayımıza bakarsak da pazarın yüzde 10-14'ü bizim müşterimiz. Bu yılın başından bu yana ise her iki firmadan biri bizi tercih etti." şeklinde konuştu.

Türkiye'de ticari faaliyette bulunan işletmelerin vergi süreçlerinde e-faturaya yönelmeye başladığını ifade eden Bahar, kullanıcı sayısındaki artışa dikkati çekti.

Bahar, şunları kaydetti:

"Şu an Türkiye'de 75 bin şirket elektronik fatura kullanıyor. Türkiye'de toplamda 2 milyona yakın şirket olduğunu düşünürsek aslında yolun çok başındayız. Ancak bu 75 bin şirket Türkiye'nin en büyük 75 bin şirketi diyebiliriz. O nedenle de aylık hacimler, aylık fatura tutarları çok fazla. Biz aylık yaklaşık 100 milyar lira değerinde elektronik faturaya aracılık ediyoruz. Türkiye ekonomisinin önde gelen birçok şirketi bu sistemleri kullanıyor. Geçen yıl yaklaşık 500 milyon adet elektronik belge oluşturduk. Yarım milyar doküman kağıt olarak oluşturulsaydı, 4 kopya bassak iki milyar sayfa kağıda denk gelirdi. Bu sadece bizim müşterilerimizin faturaları... 2 milyar sayfa kağıdı ve dolayısıyla bu kadar ağacın yok olmasını da engellemiş olduk. Kağıt faturalarını depolamak için hangar kullanan şirketler var. Kaldı ki 10 yıl fiziksel olarak saklamak zorunda yükümlüler."

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- "Endonezya ve Malezya radarımızda"

Koray Gültekin Bahar, Foriba olarak bu yılın başında Milano'da bir ofis açtıklarını ifade ederek, İtalya, Macaristan, Polonya ve İspanya'ya Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımları ihraç ettiklerini bildirdi.

Şu anda 12 farklı ülkenin vergi mevzuatlarına uygun hizmet verebildiklerini ve 400 global müşterileri bulunduğunu bildiren Bahar, şunları kaydetti:

"Milano'daki ofisimizi açtık. Burası ile e-fatura'da henüz Türkiye'nin ulaştığı noktanın gerisinde olan Avrupa pazarında öne çıkmak istiyoruz. Hedefimiz, 2019 sonu itibarıyla cironun yaklaşık yüzde 40'ını yurt dışından sağlamak. Avrupa'da tek ofisle ilerlemeyi şimdilik yeterli görüyoruz ama Asya-Pasifik tarafına bakıyoruz. Endonezya ve Malezya radarımızda... Bu ayın sonunda bir etkinlikte Malezya'da bir konuşma yapacağım. Onun dışında Türk Cumhuriyetlere bakıyoruz. O tarafta da şu anda Kazakistan'la bir projemiz devam ediyor. Bir müşteri aldık orada. Planımız, aslında öncelikle önce Avrupa, sonra Asya-Pasifik ve daha sonra da Türk Cumhuriyetlerde yer almak."

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Anahtar Kelimeler:
E-fatura Foriba

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