AYMOD, 30 binin üzerinde sektör profesyonelini ağırladı

İSTANBUL (AA) - CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) iş birliği ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) desteğiyle 2-5 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), bu yıl da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, 60 bin metrekarelik alanda 500'e yakın firmanın binin üzerinde markasını sergilediği fuarı 30 binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti.

Alanında Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan AYMOD'da, dünya trendini belirleyen on binlerce ayakkabı ilk kez profesyonel alıcıların beğenisine sunuldu. Potansiyel ticaret fırsatlarının sunulduğu fuar, yapılan ikili görüşmelerle birlikte milyarlarca dolarlık iş bağlantılarına sahne oldu.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılayan fuarda, kadın-erkek ayakkabısından çocuk ayakkabısına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni model sergilendi.