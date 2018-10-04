FİNANS

AYMOD'a katılan yabancı alıcı sayısında yüzde 32'lik artış

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

AYMOD'a katılan yabancı alıcı sayısında yüzde 32'lik artış

İSTANBUL (AA) - Alanında dünyanın ikinci büyük fuarı olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'na (AYMOD) katılan yabancı alıcı sayısı, geçen yıla göre yüzde 32 artış kaydetti.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nden (TASD) yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından CNR Holding iş birliğiyle düzenlenen fuar, alanında Türkiye'nin birinci, dünyanın ikinci büyük etkinliği olma özelliği taşıyor. Türk ayakkabı ve saraciye sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan fuar, yoğun katılımla 2 gündür CNR Expo'da devam ediyor.

CNR Holding ve TASD, 2023'te 2,5 milyar dolar ihracat hedefleyen ayakkabı sektörü için yurt dışı alım heyeti çalışmalarına yoğun bir mesai harcadı. Bu çalışmalar sonucu aralarında Almanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Ermenistan, Dubai, Fransa, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ukrayna'nın da bulunduğu 80'in üzerinde ülkeden 600 kişilik alım heyeti AYMOD'a getirildi. Fuara gelen yabancı alıcı sayısında geçen yılki etkinliğe göre yüzde 32'lik artış yaşandı.

\

- "Yüzlerce yeni model sergileniyor"

Fuarı ziyaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, cari açık vermeyen ve dış ticaret fazlası bulunan bir ülke olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu hedefe ulaşmak için ülkemizde gerçekleştirilen bütün fuarlar büyük önem taşıyor. Başta İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), TASD ve CNR Holding'i gerçekleştirdikleri bu başarılı fuar için tebrik ediyorum. Fuarın, ayakkabı sektörümüze ve ihracatımıza çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut da 2018'de düzenledikleri fuarların oldukça bereketli geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bir fuarın başarısı, fuara gelen uluslararası alıcı oranıyla ölçülür. AYMOD'da bu yıl çıtayı çok yukarılara çektik. Fuarın yabancı alıcı rakamlarında, geçen yıla oranla yüzde 32'lik gibi çok önemli bir artış yakaladık. Bu, ayakkabı sektörünün ihracat oranları açısından çok önemli bir artış. Zira fuarda, özellikle yabancı alıcılarla sağlanan iş bağlantıları direkt ihracata dönüyor. Bu iş ilişkisi ise yıl boyunca artarak devam ediyor."

TASD Başkanı Sabur Endican ise 60 bin metrekare alanda gerçekleştirilen AYMOD'da kadın-erkek ayakkabısından çocuk ayakkabısına, terlikten çantaya kadar yüzlerce yeni modelin sergilendiğini belirterek, "Fuar, iç pazarda yaşanılan daralmayı aşmak için sektöre yeni bir güç kaynağı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?
Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntemKomreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TASD

En Çok Okunan Haberler

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber! Kiralar ne kadar artacak?

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber! Kiralar ne kadar artacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem

Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

İnşaat sektöründe "konkordato" tedirginliği

İnşaat sektöründe "konkordato" tedirginliği

Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yıldırım: Ambalaj stoklarımız 1 ay yetecek düzeyde

Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yıldırım: Ambalaj stoklarımız 1 ay yetecek düzeyde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.