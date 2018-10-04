AYMOD'a katılan yabancı alıcı sayısında yüzde 32'lik artış

CNR Holding ve TASD, 2023'te 2,5 milyar dolar ihracat hedefleyen ayakkabı sektörü için yurt dışı alım heyeti çalışmalarına yoğun bir mesai harcadı. Bu çalışmalar sonucu aralarında Almanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Ermenistan, Dubai, Fransa, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ukrayna'nın da bulunduğu 80'in üzerinde ülkeden 600 kişilik alım heyeti AYMOD'a getirildi. Fuara gelen yabancı alıcı sayısında geçen yılki etkinliğe göre yüzde 32'lik artış yaşandı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nden (TASD) yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından CNR Holding iş birliğiyle düzenlenen fuar, alanında Türkiye'nin birinci, dünyanın ikinci büyük etkinliği olma özelliği taşıyor. Türk ayakkabı ve saraciye sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan fuar, yoğun katılımla 2 gündür CNR Expo'da devam ediyor.

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- "Yüzlerce yeni model sergileniyor"

Fuarı ziyaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, cari açık vermeyen ve dış ticaret fazlası bulunan bir ülke olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu hedefe ulaşmak için ülkemizde gerçekleştirilen bütün fuarlar büyük önem taşıyor. Başta İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), TASD ve CNR Holding'i gerçekleştirdikleri bu başarılı fuar için tebrik ediyorum. Fuarın, ayakkabı sektörümüze ve ihracatımıza çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut da 2018'de düzenledikleri fuarların oldukça bereketli geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bir fuarın başarısı, fuara gelen uluslararası alıcı oranıyla ölçülür. AYMOD'da bu yıl çıtayı çok yukarılara çektik. Fuarın yabancı alıcı rakamlarında, geçen yıla oranla yüzde 32'lik gibi çok önemli bir artış yakaladık. Bu, ayakkabı sektörünün ihracat oranları açısından çok önemli bir artış. Zira fuarda, özellikle yabancı alıcılarla sağlanan iş bağlantıları direkt ihracata dönüyor. Bu iş ilişkisi ise yıl boyunca artarak devam ediyor."

TASD Başkanı Sabur Endican ise 60 bin metrekare alanda gerçekleştirilen AYMOD'da kadın-erkek ayakkabısından çocuk ayakkabısına, terlikten çantaya kadar yüzlerce yeni modelin sergilendiğini belirterek, "Fuar, iç pazarda yaşanılan daralmayı aşmak için sektöre yeni bir güç kaynağı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

