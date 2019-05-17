FİNANS

"AYSAF’ta 500 milyon dolarlık iş bağlantısı gerçekleşti"

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

CNR İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut: - "Fuarımızın ayakkabı yan sanayisine dolayısıyla ayakkabı sektörüne büyük katkısı bulunuyor. AYSAF’a katılan firmalarımız fuarda 500 milyon dolar civarında iş bağlantısı gerçekleştirdi

İSTANBUL(AA) - Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en büyük buluşması 61. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), CNR EXPO Yeşilköy’de 60 bin metrekare alanda düzenlendi.

CNR'dan yapılan açıklamada, tabandan ökçeye, aksesuardan tekstil ve kimyevi maddelere, deri ve suni deriye kadar sektöre yönelik tüm yenilikçi ürünlerin sergilendiği fuara 450'nin üzerinde firmanın katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, "Fuarda, ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren firmalar, yeni ürün ve teknolojilerini 11 bin 10’u yerli, 1558’i yabancı olmak üzere toplam 12 bin 568 sektör profesyoneliyle buluşturdu.

Fuara, Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Hindistan, İspanya ve Türki Cumhuriyetlerden yoğun bir katılım oldu. Ortadoğu, Afrika, Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri özellikle fuarda sergilenen trendlere ilgi gösterdi. Bu yıl ilk kez Hindistan’dan fuara milli katılım oldu.

Hint Ayakkabı Yan Sanayi Üreticileri Derneği fuarı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ayakkabı ticaretinin daha da büyümesine vesile olacak iş bağlantılarının önünü açtı. Yılda iki kez düzenlediğimiz fuarımızın ayakkabı yan sanayine dolayısıyla da ayakkabı sektörüne büyük katkısı bulunuyor. AYSAF’a katılan firmalarımız fuarda 500 milyon dolar civarında iş bağlantısı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
TOBB-Kurulan şirket sayısı Nisan’da yıllık yüzde 20.85 azaldıTOBB-Kurulan şirket sayısı Nisan’da yıllık yüzde 20.85 azaldı
Antalya rıhtımında 80 milyon dolarlık iki süper yatAntalya rıhtımında 80 milyon dolarlık iki süper yat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayakkabı yan sanayi AYSAF

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Dolarda hareketlilik sürüyor

Dolarda hareketlilik sürüyor

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Ordu’da üretiliyor! Rusyalar ve Japonlar peşinde

Ordu’da üretiliyor! Rusyalar ve Japonlar peşinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Garanti Bankası 783.8 milyon dolar sendikasyon kredisi aldı

Garanti Bankası 783.8 milyon dolar sendikasyon kredisi aldı

TOBB-Kurulan şirket sayısı Nisan’da yıllık yüzde 20.85 azaldı

TOBB-Kurulan şirket sayısı Nisan’da yıllık yüzde 20.85 azaldı

Antalya rıhtımında 80 milyon dolarlık iki süper yat

Antalya rıhtımında 80 milyon dolarlık iki süper yat

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sigorta sektöründe dijital dönüşüm hamlesi sürüyor

Sigorta sektöründe dijital dönüşüm hamlesi sürüyor

Deloitte - En büyük 100 tüketim şirketinin satışları yüzde 10.8 arttı

Deloitte - En büyük 100 tüketim şirketinin satışları yüzde 10.8 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.