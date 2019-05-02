AYSAF'tan ayakkabı sektörüne 500 milyon dolarlık katkı

İSTANBUL (AA) - Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en büyük buluşması olan 61. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) kapılarını açtı.

CNR Holding'in açıklamasına göre, Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştirilen fuar, CNR Expo'da başladı.

Taban, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler gibi sektöre dair tüm teknolojik gelişmeler ve ürün gruplarının görücüye çıktığı, yerli ve yabancı önemli firmaların yer aldığı fuar, bu yıl 20 bin alıcı hedefiyle düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYSAD Başkanı Ömer Kadir Arpacı, Türkiye'nin ayakkabı ihracatından yükselen güç olduğunu belirterek, dünya ticaret hacmi 150 milyar dolar civarında olan ayakkabı sektöründe, Türk ayakkabı üreticileri olarak altıncı sırada yer aldıklarını bildirdi.

Şu an 1 milyar dolar civarında olan ayakkabı ihracatına yan sanayiciler olarak büyük destek sunduklarını kaydeden Arpacı, şu ifadeleri kullandı: