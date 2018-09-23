Ayşe Begüm Onbaşı'dan Tunus'ta altın madalya

İSTANBUL (AA) - Avrupa Şampiyonu aerobik cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Tunus'ta düzenlenen 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.
Red Bull'un açıklamasına göre, Onbaşı, madalya toplamaya devam ediyor. Kısa kariyerinde şimdiden 100'den fazla madalya kazanan Red Bull sporcusu Onbaşı, bu kez de altın madalya başarılarına bir yenisini ekledi.
Türkiye'nin gelecek vadeden sporcuları arasında yer alan ve alanında ülkenin zirvesinde bulunan Onbaşı, Tunus'ta düzenlenen 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde birinci olarak altın madalyaya uzandı.
Genç sporcu yarış sonunda kendisini destekleyenlere teşekkürlerini iletti.
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