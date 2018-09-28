Aytemiz, Ankara'ya 15'inci lisanslı istasyonunu açtı

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Öz Hasanoğulları Petrol'ü hizmete açarak, başkentte toplamda 15 lisanslı istasyona ulaştı.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, şirket açılan istasyonlarla bayi ağını genişletmeye devam ediyor.

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Öz Hasanoğulları Petrol'ü hizmete açarak, başkentte toplamda 15 lisanslı istasyona ulaştı.

Şirket, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Öz Hasanoğulları Petrol'ü hizmete açtı. Böylece şirketin, Ankara genelindeki lisanslı istasyon sayısı 15'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar, şirketin akaryakıt sektöründe hızlı büyümesine devam ettiğini belirtti.

Öz Hasanoğulları Petrol ile Türkiye'deki 571. lisanslı istasyonlarını açtıklarını vurgulayan Yazar, "Hepimizin bildiği gibi sektörümüz insanların temel ihtiyaçlarına hitap eden ve sürekli dinamik bir sektör. Çünkü insanların iki temel ihtiyacı var. Bunlardan biri gıda diğeri ise enerji. Ankara ili de sektörümüz içerisinde büyük önem taşıyor. Biz de yatırımlarımız doğrultusunda başkentimize gereken önemi vermeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

