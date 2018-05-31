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Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

'Motorcu Dostu İstasyon' projesi ile motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Aytemiz,  ‘kendini karşısındakinin yerine koyma' hedefinden yola çıkarak 'Motorcu Dostu Trafik' projesini hayata geçirdi.

Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

İSTANBUL, (DHA) - 'Motorcu Dostu İstasyon' projesi ile motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Aytemiz, ‘kendini karşısındakinin yerine koyma' hedefinden yola çıkarak 'Motorcu Dostu Trafik' projesini hayata geçirdi.

Trafikte karşılıklı anlayışa dayalı sosyal sorumluluk projesi başlatan Aytemiz, Motorcu Dostu Trafik projesi için tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, projenin en önemli hedefinin, trafikte karşılıklı empatinin sağlanması olduğunu söyledi.

'Motorcu Dostu İstasyon' projesinin bir ileri aşaması olarak, 'Motorcu Dostu Trafik' sosyal sorumluluk projesini 'trafikte empati hareketi' söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.

"HEDEFİMİZ TRAFİKTE KARŞILIKLI EMPATİ SAĞLANMASI"

Projenin en önemli hedefinin, trafikte karşılıklı empatinin sağlanması olduğunu söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, "Motosiklet kullanıcılarının trafikte diğer araçlara göre risk grupları daha yüksek. Çünkü onların sadece iki tekeri var ve dengeyle hareket ediyorlar. Küçücük bir dokunmada ciddi hayati risk taşıyorlar. İstatistiklere baktığımızda, motosiklet ve diğer araç sürücülerinin bilinçlendirmenin önemini anladık. İnsanı eğiterek bazı olumsuzlukları engelleyebiliriz. Trafikte empati hareketi başlatalım ve trafikte motosikletlilerin farkına varalım, onlar trafikte diğer araçlara göre daha savunmasız durumdalar. Motosiklet sürücülerine de 'sizler de tüm güvenlik donanımlarınızı giyerek, daha dikkatli olarak motosikletinizi kullanın" dedi.

"TÜRKİYE'DE 22 MİLYON ARACIN 3 MİLYONUNU MOTOSİKLETLER OLUŞTURUYOR"

Proje kapsamında yapılacakları sıralayan Eke, "Bu ortak payda doğrultusunda motosiklet kullanıcılarına yönelik sabit ve gezici eğitimlerimiz olacak. Bu projenin uzun soluklu olmasını hedefliyoruz. Projemizle ilgili tüm detayları anlatan bir de web sitesi hazırladık. Ayrıca diğer araç kullanıcılarının motosikletlilerin farkına varması için çeşitli filmler, radyo spotları hazırlayacağız. Projede kamunun desteğini arkamıza almaya çalışacağız. Amacımız aslında trafikte araçların ve motosikletlilerin seyrederken birbirlerine dikkat etmeleri. Küçücük bir dikkat insanın hayatını kurtarabilir. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 22 milyon 200 bin araç var, bunların 3 milyon 150 bini motosiklet yani yüzde 15'in üzerinde" diye konuştu.

Motorcu Dostu Trafik Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalar ise şöyle:

"Trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde, trafiğin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan motosiklet sürücülerinin de, doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edilecek. Kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların, otoparkların 'motorcu dostu' bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi için kamuoyu baskısı yaratılmaya çalışılacak.

Türkiye’de 600 e yaklaşan ve her gün ortalama 200 bin kişinin ziyaret ettiği Aytemiz istasyonları, konuyu sürekli gündemde tutacak şekilde görsel malzemelerle donatılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda daha hassas olması sağlanmaya çalışılacak.Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında proje hatırlatılacak.

Proje kapsamında sabit bir eğitim alanı, sertifikalı bir eğitim için, öncelikli olarak kurumsal filolar ve bireysel kullanıcıların kullanımına sunulacak.En az bir adet kamu spotunun devreye girmesi sağlanacak.Güvenlik donanımlarının üzerindeki vergilerin azaltılması konusunda çaba sarf edilecek. Haziran ayından itibaren 6 ay boyunca, akademisyen ve gezgin Asil Özbay ile toplamda 24 ilde gezici eğitim programı başlatılacak. Bu eğitimlerin öncesinde yerel ve ulusal medya kullanımları ile eğitim yer ve saatleri duyurulacak.

Özellikle şehirlerarası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde, Aytemiz istasyonlarında ve otoyol gişelerinde projeye dikkat çekilerek, trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla, motosikletlere reflektörlü bir aparat ve diğer araçlara yine reflektörlü proje logolu dikkat çekici stickerler dağıtılacak."

6 ay boyunca eğitim verecek olan, akademisyen ve gezgin Asil Özbay, toplantıda yaptığı konuşmada bu projenin içerisinde yer almanın kendisini kıtaları gezmekten daha çok heyecanlandırdığını söyledi.

"PROJEYE DESTEK VERMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Proje sponsorları, başta Aytemiz olmak üzere Castrol, Unico Sigorta, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF),Yuasa ve destekleyen kurumlar; Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu (MKSF), Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), Suzuki ve Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) 'Motorcu Dostu Trafik' projesini desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

Aytemiz 'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattıAytemiz 'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattıAytemiz 'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattıAytemiz 'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

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