Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

İSTANBUL, (DHA) - AYTEMİZ, Halkbank ile başlattıkları kampanya kapsamında Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından, 100 lira ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, kullanabilecekleri 40 lira ParafPara kazanılacağını duyurdu.

Aytemiz ve Halkbank Paraf kart sahipleri için yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda 16 Ağustos

