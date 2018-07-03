Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

İSTANBUL, (DHA) - İŞ Bankası ve Aytemiz’in işbirliğinde düzenlediği kampanya kapsamında Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Maximum Kart kullanıcıları, yapacakları 100 lira ve üzeri 4'üncü yakıt alışverişlerinde, yine Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 40 liraya varan MaxiPuan kazanıyor.

İş Bankası ve Aytemiz, Maximum Kart sahipleri için yeni bir kampanya başlatıyor. Maximum Kart sahipleri, 1 Temmuz

