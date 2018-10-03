Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı

İSTANBUL, (DHA) - AYTEMİZ, yapımı devam eden İstanbul-İzmir Otoyolu’nda iki yeni istasyonun işletmesi için Mehmetçik Vakfı ile anlaşma imzaladı. Aytemiz markası ile 10 yıl boyunca hizmet verecek olan istasyonların 2019 yılı Eylül ayında açılması hedefleniyor.

Aytemiz, Mehmetçik Vakfı ile bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşmaya göre; Otoyol AŞ. tarafından yapımı devam eden, Marmara ve Ege bölgelerini birbirine bağlayacak İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde yer alan ve Mehmetçik Vakfı’na tahsis edilen 2 istasyon alanının işletmesini Aytemiz üstlenecek. 10 yıl boyunca Aytemiz tarafından işletilecek bu istasyonların Eylül 2019’da açılması hedeflenen İstanbul-İzmir Otoyolu’na paralel olarak hizmete girmesi amaçlanıyor.

“TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN ENERJİ KURULUŞLARINDAN BİRİYİZ”

Mehmetçik Vakfı’yla yaptıkları anlaşmadan büyük mutluluk duyduklarını belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Tamamen yerli sermayeli, Türkiye’nin en hızlı büyüyen enerji kuruluşlarından biri olarak, ülkemizde toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunan Mehmetçik Vakfı ile manevi yönü çok yüksek ve bir o kadar kıymetli bu iş birliğini hayata geçiriyor olmaktan hem şahsım hem de temsil ettiğim şirketimiz adına gurur duyuyorum. Mehmetçik Vakfı ile ilgili çeşitli tanıtım faaliyetlerinin de yapılabileceği bu 2 istasyonun şimdiden hem şirketimiz hem de milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.