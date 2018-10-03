Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı'ndan işbirliği

Aytemiz, yapımı devam eden ve gelecek yıl hizmete girecek olan İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki iki yeni akaryakıt istasyonun işletilmesi için Mehmetçik Vakfı ile anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz söz konusu anlaşmayla Marmara ve Ege bölgelerini birbirine bağlayacak İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Mehmetçik Vakfı'na tahsis edilen iki istasyonun işletmesini üstlenecek.

Mehmetçik Vakfı tarafından işletilmesi için Aytemiz'e kiralanan istasyonlarda şirketin en yeni ürün ve hizmetleri tüketiciyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Mehmetçik Vakfı ile yaptıkları anlaşmadan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Tamamen yerli sermayeli, Türkiye'nin en hızlı büyüyen enerji kuruluşlarından biri olarak, ülkemizde toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunan Mehmetçik Vakfı ile manevi yönü çok yüksek ve bir o kadar kıymetli bu işbirliğini hayata geçirmekten gurur duyuyorum. Mehmetçik Vakfı ile ilgili çeşitli tanıtım faaliyetlerinin de yapılabileceği bu iki istasyonun şimdiden hem şirketimiz hem de milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aytemiz markasıyla 10 yıl boyunca hizmet verecek olan istasyonların 2019 yılı eylül ayında faaliyete geçmesi bekleniyor.

