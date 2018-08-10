Aytemiz'de üst düzey atama

Doğan Holding İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Aygen Ayözger Özvardar'ın Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atandığı bildirildi.

Aytemiz'den yapılan açıklamada Özvardar'ın Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Boston College’ta MBA eğitimini tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, Özvardar'ın bugüne kadar birçok grup şirketinin yönetim kurulunda aktif olarak görev aldığı belirtilerek, "Doğan Holding İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Aygen Ayözger Özvardar, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atandı." ifadesi kullanıldı.

