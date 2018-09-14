FİNANS

Aytemiz'den hediye puan kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

AYTEMİZ, 15 Eylül - 31 Ekim arasında geçerli olacak Aytemiz Kart ile yapılacak 50 lira ve üzeri 3'üncü Aytemiz Gaz alışverişlerinde, yakıt alımlarında kullanılmak üzere 15 lira değerinde hediye puan kampanyası başlattığını açıkladı.

Aytemiz'den hediye puan kampanyası

İSTANBUL, (DHA) - AYTEMİZ, 15 Eylül - 31 Ekim arasında geçerli olacak Aytemiz Kart ile yapılacak 50 lira ve üzeri 3'üncü Aytemiz Gaz alışverişlerinde, yakıt alımlarında kullanılmak üzere 15 lira değerinde hediye puan kampanyası başlattığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, okula dönüş döneminde yeni kampanyalarıyla kullanıcılarına hediye puanlar kazandırmaya devam edildiği belirtildi. Aytemiz Kart sahipleri, Aytemiz Gaz ve Aytemiz Kart anlaşmalı istasyonlarda geçerli olan kampanya kapsamında farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 50 lira ve üzeri 3’üncü Aytemiz Gaz alışverişlerinde, yakıt alımlarında kullanılmak üzere 15 lira değerinde hediye puan kazanacak.

Açıklamanın devamında, "15 Eylül - 31 Ekim 2018 tarihleri arasında Aytemiz Kart & Aytemiz Gaz anlaşmalı istasyonlarda geçerli olacak kampanyadan kazanılan 15 liralık ödüller Aytemiz Kart ile yapılan 3’üncü Aytemiz Gaz alım işlemini takiben 24 saat içinde müşterilerin Aytemiz Kart’ına puan olarak yüklenecek. Hediye 15 lira değerindeki Aytemiz Kart Puanlar 15 Kasım tarihine kadar geçerli olacak. Kartlarını sistemde aktif hale getiren Aytemiz Kart kullanıcıları hediye puanlarını rahatlıkla kullanabilecek. Kart sahipleri; Aytemiz Kart’larını daha önce aktif etmemişler ise ONAY yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra Aytemiz Kart üzerinde yer alan 16 haneli kart numarasını, AD ve SOYAD’larını aralarında birer boşluk bırakarak 8869’a kısa mesaj olarak göndererek kartlarını aktif hale getirmeleri yeterli olacak" denildi.

(FOTOĞRAF)

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