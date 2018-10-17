FİNANS

Aytemiz’den motosikletlilere özel kampanya

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

AYTEMİZ istasyonlarına gelen motosiklet kullanıcıları, Aytemiz kartlarıyla yapacakları 40 TL ve üzeri 3'üncü yakıt alışverişlerinde, anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 10 TL değerinde yakıt puan kazanacaklar.

Aytemiz’den motosikletlilere özel kampanya

İSTANBUL, (DHA)-AYTEMİZ istasyonlarına gelen motosiklet kullanıcıları, Aytemiz kartlarıyla yapacakları 40 TL ve üzeri 3'üncü yakıt alışverişlerinde, anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 10 TL değerinde yakıt puan kazanacaklar.

Aytemiz, motosiklet kullanıcılarına özel yeni bir kampanya başlatıyor. Aytemiz Kart sahibi motosiklet kullanıcıları, 14 Ekim

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