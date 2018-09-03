Ayva lokumunun ilk müşterisi Katar oldu

"İlçemiz turizmde yükselen bir değer haline geldi. Yurt içi ve dışından çok ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Bu anlamda da gelen kişilere ilçemizin yerel ürününü vermek gerekiyor. Biz ayva lokumu üretimine girelim dedik. Bu anlamda Beşevler köyümüzde paketleme, sebze meyve kurutma tesisimiz vardı. Orada yeni makineler almak suretiyle ayva lokumu üretimine başladık. Bunun yanında reçel, salça ve ürünler de olacak ama burada bir numaralı ürünümüz ayva lokumumuz."

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) alınan 600 bin lira destekle, 1,5 milyon liraya kurulan ve geçen haftadan bu yana üretim yapılan tesise ilk yurt dışı talebi 20 tonla Katar'dan geldi.

Bilecik'te daha önce bazı tesislerde yapılan ayva lokumu artık tek merkezde, ilçeye bağlı Beşevler köyünde belediye tarafından kurulan 450 metrekarelik fabrikada üretilecek.

Çevre illere ve yurt dışına dağıtıma başladıklarını kaydeden Şahin, "Bir kargo şirketi ile anlaştık. e-ticarete de girdik. Türkiye'nin her yerine ürün gönderebileceğiz. Ürünümüzün çok tutacağına inanıyoruz, çünkü çok hafif. En önemlisi glikoz kullanmıyoruz, şekerden yapıyoruz. Sağlığa zarar vermeyecek, damak tadı çok güzel bir ürün ortaya koyduk diye düşünüyorum." dedi.

Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik de BEBKA'nın da desteğiyle kurdukları tesisin ilçenin ekonomisine yön vereceğini söyledi.

Sakarya Nehri'nin kenarında bir ilçede o sudan beslenen ayvaları kullandıklarını vurgulayan Tetik, "Bunu katma değeri yüksek anlamda nasıl değerlendiririz diye düşündük. Bu kapsamda 450 metrekare büyüklüğünde bir tesis kurduk. Günde 200 ton ayvayı işleyerek ayva lokumuna dönüştürüyoruz. Uluslararası düzeyde de girişimlerimiz oldu, ihraç etmeye başladık. Özellikle Katar pazarı ile ilgili bir çalışma başlattık. İlk anlaşmalar yapıldı o ülkeye lokumumuzu göndereceğiz. Patenti tamamen belediyeye ait bir ürün. Tüm ayva üreticilerimize kapımız açık." diye konuştu.

Lokumun doğal olduğuna dikkati çeken Tetik, "İçinde hiçbir katkı maddesi, kimyasal, kıvam artırıcı, koruyucu yok. Bu nedenle raf ömrü çok kısa. Ayvadan elde edilen bir ürün. İki ay raf ömrü var." ifadesini kullandı.

