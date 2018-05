Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde zeytinyağı üretimi gerçekleştiren firmaya, dünya çapında yapılan yarışmalarda 3 ödül verildi.

Ayvalık’ta 1937 yılından bu yana zeytincilikle uğraşan Kürlek ailesinin firmasına, erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı ürünü ile ABD'de dünya ikinciliği, Türkiye’de altın, Tokyo’da yapılan 'Olive Japan Yarışması'nda da gümüş ödül verildi. Çetin Kaya Kürlek ve oğlu Mustafa Kürlek, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’i makamında ziyaret etti. Gençer, başarıyı 'gurur verici' olarak niteleyerek, yerel markaların çoğalmasının ve dünyada Ayvalık ile Türkiye’nin daha iyi tanıtılabilmesinin amaçlandığını vurguladı.

New York’ta yapılan '2018 Dünyanın En İyi Zeytinyağları Yarışması'nda (World’s Best Olive Oils For 2018) ikinci seçilen Kürlek ailesine, Türkiye’den 110 firmanın katıldığı '11'inci Zeytin Dostu Ulusal Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda altın madalya, Japonya'da düzenlenen ve uluslararası jüri tarafından 21 ülkeden 611 zeytinyağının değerlendirildiği 'Olive Japan Yarışması'nda da gümüş madalya verildi.

Çetin Kaya ile oğlu Mustafa Kürlek’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Gençer, "Gerçekten çok önemli 3 ödülü aynı yılda almaları, Ayvalık zeytinyağının ne kadar önemli olduğunu ve zeytinyağının kalitesini ne kadar iyi sunduklarını gösteriyor" dedi.

Zeytinyağlarının ABD'de 28 ülkeden 1958 zeytinyağı arasından ikinci seçildiğini belirten Çetin Kaya Kürlek, zeytinyağını yurt dışında başarıyla temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mustafa Kürlek ise "Amerika’da yapılan yarışmada Ayvalık zeytinyağı olarak 'dünyanın en iyi zeytinyağı listesi'ne girdik. Ayvalık zeytinyağının kalitesini tüm dünyaya göstermiş olduk ayrıca Japonya ve Türkiye’deki yarışmalarda da en üst düzeye girerek, ödüllerimizi Ayvalık’a getirdik" diye konuştu.

