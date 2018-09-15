Büyükçıvgın, gümrük kapısı açıldıktan sonra Midilli Adası'ndaki Yunanların Ayvalık'a olan ilgisinin arttığını vurgulayarak, "Ayvalık, ürün çeşitliliğinin yanı sıra ürünlerin Midilli'ye oranla daha uygun fiyatlara satılması, yiyecek maddelerinin taze olması nedeniyle Yunan komşularımızın tercih sebebi oluyor." ifadelerini kullandı.

Midilli'den kalkan feribotlarla Ayvalık'a gelen çok sayıda Yunan, burada giyim ve mutfak eşyasından gıda maddelerine kadar her türlü ihtiyacını karşılayıp, adalarına dönüyor.

Kısa süre öncesine kadar, daha çok perşembe günleri kurulan, bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği semt pazarı için ilçeye gelen Yunanlar, son zamanlarda Ayvalık'a büyük ilgi göstermeye başladı.

BALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN - Ayvalık'a alışveriş yapmak için gelen Yunan turist sayısında son bir ayda büyük artış olduğu belirtildi.

- "Gidiş gelişleri sıklaştı"

Son dönemde ise Yunan turistlerin hemen her gün ilçeye geldiğine dikkati çeken Büyükçıvgın, şöyle konuştu:

"Özellikle son bir aydan beri komşularımızın ilçeye gidiş gelişleri sıklaştı, ziyaretçi sayısı da artış gösterdi. Sanırım Midilli'deki küçük işletmeler de buraya gelerek, götürebilecekleri kadar ürün alıp, orada satışa sunuyorlar. Bu yüzden de Ayvalık'taki Yunanlı turistlerin yarattığı hareketliliğin bir sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum."

- "Son bir aydır her gün buradalar"

Ayvalık Esnaf Odası Başkanı Melih Çakırca da Midilli Adası'ndan gelen turistlerin iyi alışveriş yaptıklarını söyledi.

Çakırca, Yunan turistlerin daha çok giyim eşyası, manifatura, perde gibi ürünler satın aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dövizin yükselişi de bu alışverişlerin yoğunlaşmasının en büyük etkenlerinden biri. Ama daha çok bizim burada ürün çeşitliliğimiz onlara cazip geliyor. Midilli Adası'nda bu kadar çok ürün çeşitliliği ve kalitesi yok. Bu yüzden de Midillili turistler Ayvalık'ı tercih ediyorlar. Daha önce haftada bir kez geliyorlardı. Şimdi ise hemen hemen haftanın her günü buradalar. Özellikle son bir aydır her gün buradalar."