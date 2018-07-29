Ayvalık'ta Yunanistan vizesi için başvurular sürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçe Ticaret Odası (ATO) ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokolle ilçede vize başvuru işlemleri sürüyor.

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin vize işlemlerini gerçekleştiren "VFS Global' şirketi tarafından yürütülmeye başlanan işlemler, ATO hizmet binasındaki büroda gerçekleştiriliyor.

ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, yaptığı açıklamada, Yunanistan'a geçiş izni için vize hizmetinin Ayvalık'ta yaşayanların ayağına getirildiğini bildirdi.

Büyükçıvgın, vize almak için İzmir'e gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını anlatarak, "Ayvalık hudut kapısı, bölgemizin Avrupa'ya açılan önemli bir noktasıdır. Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzaladığımız protokol neticesinde, vize başvuru işlemleri VFS Global şirketi tarafından yürütülmektedir. Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu, bu önlendi. Zaman ve paradan tasarruf ediliyor." ifadelerini kullandı.

Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçenlerin sayısının her yıl ortalama 80 bin civarında olduğunu belirten Büyükçıvgın, şunları kaydetti: