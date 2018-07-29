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Ayvalık'ta Yunanistan vizesi için başvurular sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2018 20:01 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Ticaret Odası ile Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeden vize başvurusu yapılabiliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçe Ticaret Odası (ATO) ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokolle ilçede vize başvuru işlemleri sürüyor.

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin vize işlemlerini gerçekleştiren "VFS Global' şirketi tarafından yürütülmeye başlanan işlemler, ATO hizmet binasındaki büroda gerçekleştiriliyor.

ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, yaptığı açıklamada, Yunanistan'a geçiş izni için vize hizmetinin Ayvalık'ta yaşayanların ayağına getirildiğini bildirdi.

Büyükçıvgın, vize almak için İzmir'e gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını anlatarak, "Ayvalık hudut kapısı, bölgemizin Avrupa'ya açılan önemli bir noktasıdır. Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzaladığımız protokol neticesinde, vize başvuru işlemleri VFS Global şirketi tarafından yürütülmektedir. Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu, bu önlendi. Zaman ve paradan tasarruf ediliyor." ifadelerini kullandı.

Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçenlerin sayısının her yıl ortalama 80 bin civarında olduğunu belirten Büyükçıvgın, şunları kaydetti:

"Her yıl binlerce kişi vize işlemleri için başvuruyor. Başvurular artık İzmir yerine Ayvalık'tan yapılıyor. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir yerine Ayvalık'a geliyorlar. Ayvalık'ta şu an vize işlemleri yoğunlaşmış durumda. Odamızın Ayvalık'a ve üyelerine bir katkısı söz konusu. Bu yüzden de firmadan herhangi bir kira bedeli almıyoruz. Bu işlemler için bir odamızı tahsis ettik. 'Üyelerimize nasıl faydamız olur, Ayvalık'a turizm anlamında nasıl bir katkıda bulunabiliriz.' diyerek hareket ettik."

VFS Global Türkiye Operasyon Sorumlusu Sertan Aslantürk ise Türkiye'de 24 ülkeyi temsil ettiklerini anlatarak, "Şirketimiz Türkiye'de Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İzmir'de vize işlemlerini yürütüyor. Bu çalışmaya Ayvalık da katıldı. Yunanistan Vize Başvuru merkezimizden, İzmir'de olduğu gibi hem parmak izi hem de retina taraması yapıyoruz. İzmir Başkonsolosluğuna bağlı 12 ilden birinde ikamet eden başvuru sahipleri Ayvalık ofisimizden vize başvurusunu yapabilir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık balikesir vize

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