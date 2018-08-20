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Az gören çocuklar, Ara Güler ile bir araya geldi

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 10:49 | Son Güncelleme

Türk Telekom'un, Engelsiz Yaşama Derneği ile yürüttüğü Günışığı Projesi kapsamında az gören çocuklar, Ara Güler ile buluştu - Türk Telekom ve Engelsiz Yaşama Derneği'nin 2014 yılında az gören çocuklar için başlattığı Günışığı Projesi 4 yıllık süreçte 58 ilde tam 700 çocuğun görme yetisi üst seviyeye ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un, Engelsiz Yaşama Derneği ile yürüttüğü Günışığı Projesi kapsamında az gören çocuklar, Ara Güler ile bir araya geldi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Günışığı Projesi ile tıbben az gören çocuklar, görme yetilerini artırmakla kalmadı, yaşadıkları şehrin tarihi yapılarını da fotoğraf makineleri ile çektiler.

Proje kapsamında, görme duyularını artırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için fotoğraf çeken çocuklar, ölümsüzleştirdikleri kareleri duayen sanatçı Ara Güler'e hediye etti.

Bayram sevinçlerini Ara Güler'den fotoğraflarına tam not alarak taçlandıran çocuklar, 90 yaşındaki duayen sanatçının deneyimlerini büyük bir merakla dinlediler.

Türk Telekom ve Engelsiz Yaşama Derneği'nin 2014 yılında az gören çocuklar için başlattığı Günışığı Projesi 4 yıllık süreçte 58 ilde tam 700 çocuğun görme yetisi üst seviyeye ulaştırdı.

Günışığı Projesi eğitimini alan onlarca az gören çocuk görme yetilerini artırmakla da kalmadı, göz kaslarını daha fazla çalıştırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için yaşadıkları şehrin tarihi yapılarını fotoğrafladı.

Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mersin, Sakarya ve İstanbul gibi Türkiye'nin dört bir yanında tarihi eserlerin fotoğrafını çeken çocukların kareleri, önümüzdeki günlerde "Az Gören Çocukların Gözüyle Türkiye" temasıyla sanatseverlerle buluşacak.

Az gören gözleriyle kalplerini ortaya koyan çocuklar, kendi bulundukları şehirlerin ardından İstanbul'da da Topkapı Sarayı, Yeni Cami gibi tarihi mekanların fotoğrafını çektiler.

Gün Işığı Projesi ile hayata tutunan Berrak Başak, Pelinsu Öztorun, Meriç Pehlivan, Görken Dölkeleş ve Buğlem Naz Şahin İstanbul'u makineleri ile resmettikten sonra duayen sanatçı Ara Güler'in kapısını çaldılar ve çektikleri fotoğrafları kendisine hediye ettiler.

- "Görme engelli olsam da fotoğraf çekerken normal bir insanmışım gibi fotoğraf çekebiliyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelinsu Öztorun, "Eğitimden önce hiçbir şey yapamayacağımı sanıyordum. Şimdi normal bir insan gibi yaşıyorum. Okula giderken düşeceğim diye kaygılanmadan gayet normal bir insan gibi gidebiliyorum. Fotoğraf çekebiliyorum. Her şeyden önce görme engelli olsam da fotoğraf çekerken normal bir insanmışım gibi fotoğraf çekebiliyorum güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Meriç Pehlivan ise "Eğitim 1. sınıfta başladı. Bana göre çok katkısı oldu. Mesela görmemi hareketlerimi iyi yapmamı sağladı. Ben bir ara psikologa falan gitmiştim hayatımdan memnun değildim. Gözlerim konusunda çok yardımcı oldu bana. Hem eğlenip hem öğrenmek çok iyi. Benim görmem çok kötü değil. insanları rahat görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

12 yaşındaki Görkem Dölkeleş de, Türk Telekom'un, Herkes için erişilebilir iletişim prensibi ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi'nin hayallerini daha uzaklara taşımasını sağladığını belirtti.

Dölkeleş, "Günışığı Projesi sayesinde okulda kantine inmiyordum şimdi sağa sola gitmeye başladım bisikletle evden uzaklaşamıyordum artık çok uzaklaşabiliyorum. Kendi kendime az da görsem neler yapabileceğimi kattı. Ben normal okulda okuyorum." ifadelerini kullandı.

- "Ara Güler ile tanışmaktan mutlu oldum"

Ara Güler’i ziyarete İstanbul'a gelen 15 yaşındaki Berrak Başak şunları kaydetti:

"Türk Telekom'un Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen ve az görenlerin eğitiminde yeni bir dönem başlatan Gün Işığı oyun uygulamasından çok faydalandım. Günışığı projesine ilk çağrıldığımızda açıkçası çok şaşırmıştık. Ne olacak, neler yaşayacağız? diye. Araştırdık ve çok yararlı olacağını gördük. Projeyi Ankara'da gerçekleştirdik. Ardından 1 sene aralıkla İstanbul'a deneyimledik. Artık fotoğraf çekebilecek seviyede görebiliyorum. Fotoğraflarımı çekip Ara Güler'e gösterdik. Ara Güler'in biyografisini okuduğumda çok şaşırdığım. Dünyada en iyi 7 fotoğrafçıdan biri. Onu tanımaktan çok mutluyum."

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