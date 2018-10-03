Azerbaycan'da pasaport sürelerine ilişkin yaşanan sorun

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), Azerbaycan'da pasaport süreleri konusunda yaşanan soruna ilişkin, "Pasaportlarının geçerlilik süresi 6 aydan az olan ve ülkeye giriş için ayrı bir vize ya da ikamet belgesine sahip bulunmayan vatandaşlarımızın mağdur olmalarını engellemek amacıyla gerekli kontrollerin artırılması mağduriyetlerin önlenmesi adına önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Azerbaycan havalimanlarında vize itasının 15 Mayıs itibarıyla Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansınca (ASAN Hizmet) yürütüldüğü belirtildi.

Vatandaşlara, Bakü Havalimanı'nda verilen vizelerde yakın zamana kadar büyük bir şikayet konusu oluşturmayan pasaport geçerlilik süresinin, bu hizmetin ASAN Hizmet Kurumuna devredilmesinin ardından önem kazandığı vurgulanan duyuruda, "Pasaport geçerlilik süresi 6 aydan kısa olması nedeniyle vatandaşlarımız, Azerbaycan'a girişlerine izin verilmeyerek geldikleri yere geri gönderilmektedir." ifadesine yer verildi.

Duyuruda, pasaportlarının geçerlilik süresi 6 aydan az olan ve ülkeye giriş için ayrı bir vize ya da ikamet belgesine sahip bulunmayan vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacıyla gerekli kontrollerin artırılmasının mağduriyetlerin önlenmesi adına önemli olduğu kaydedildi.

