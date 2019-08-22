FİNANS

Aziz Sancar'ın ABD'deki "Türk Evi"ni Bursalı firmalar donatacak

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 15:31 | Son Güncelleme

Aziz ve Gwen Sancar Vakfı tarafından Kuzey Carolina'da inşası süren Türk Evi, Bursalı firmaların ürettiği vitrifiye ürünleri, seramik, mobilya, yatak ve ev tekstil gibi geniş ürün yelpazesiyle süslenecek - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Başta tekstil ve İnegöl mobilyamız olmak üzere Bursa'nın dünyaya ihraç ettiği nitelikli ürünler Türk Evi'ne farklı bir değer katacak"

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ABD'ye giden Türkler için hayata geçireceği Türk Evi'nin mobilya, dekorasyon ve ev tekstil malzemelerini Bursalı firmalar temin edecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılında "kimya" dalında aldığı Nobel Ödülü ile büyük gurur yaşatan Sancar, Türkiye'nin ABD'de daha güçlü bir şekilde tanıtılmasına katkı sağlamak ve ülkeye giden Türk öğrencilere destek vermek amacıyla Türk Evi inşa ettiriyor.

Kuzey Carolina'daki Türk Evi, 9 dönümlük arazide master ve doktora öğrencileri için misafirhane, Türk derneklerinin kullanımına sunulacak ofisler ileAziz ve Gwen Sancar Vakfına katkı sağlamak amacıyla sosyal alanlardan oluşacak.

Prof. Dr. Sancar'ın eşi ve aynı zamanda Aziz ve Gwen Sancar Vakfının kurucusu Gwen Sancar, projeye ilişkin bilgi paylaşmak amacıyla BTSO yetkililerine ziyarette bulundu.

Sancar, 2008 yılında kendi birikimleriyle açtıkları 260 metrekarelik Türk Evi'nde sınırlı imkanlarla faydalı işler yapmaya çalıştıklarını belirterek, iş dünyasının destekleriyle içinde misafirhane, kütüphane, konferans ve sinema salonlarının bulunduğu yeni ve daha geniş bir Türk Evi yaptırdıklarını aktardı.

Kendileri için bu önemli ve zorlu süreçte BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın devreye girerek Bursa iş dünyasını harekete geçirmesi ve Türk Evi Projesi'ne destek sunmasını oldukça değerli ve anlamlı bulduğunu vurgulayan Sancar, Türk kültürünün tanıtımına da katkı sağlayan projeye destek veren tüm iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.

Burkay da Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Anadolu topraklarının yetiştirdiği bir değer olarak Türk insanına büyük gurur yaşattığını kaydetti.

Başarısını Nobel Ödülü ile taçlandıran Sancar'ın bilim insanları için de ilham kaynağı olduğunu belirten Burkay, "Ülkemizin, dünyanın en önemli ekonomilerinden biri olan ABD'de de etkin ve güçlü bir tanıtıma ihtiyacı var. Bununla birlikte yeni ufuklara yelken açan master ve doktora öğrencilerimize rehberlik edecek bir yapı hazırlanıyor. Taşıdığı hassasiyet için Sayın Sancar'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Türk Evi'nde tekstil sektörünün başkenti Bursa'nın ürün kalitesi, moda ve zarafetini yansıtan en güzel örnekleri kullanıma sunacaklarını aktaran Burkay, "Başta tekstil ve İnegöl mobilyamız olmak üzere Bursa'mızın dünyaya ihraç ettiği nitelikli ürünler Türk Evi'ne farklı bir değer katacak. Bursa iş dünyası, odamızın koordinatörlüğünde Türk Evi Projesine gereken katkıyı sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz ve Gwen Sancar Vakfı bursa

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