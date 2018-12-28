"Babacan Holding 2018'de yüzde 19 büyüdü"

Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinde sundukları senetsiz, banka kredisiz ve kefilsiz, yüzde sıfır faizli ödeme seçenekleriyle yatırımcılarıyla kurdukları dostluklarını pekiştirdiklerini aktaran Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Babacan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl döviz kurlarındaki beklenmeyen artışlardan kaynaklanan sıkıntılara rağmen, frene basmayıp projelerini aynı hızla sürdürdüklerini kaydederek, piyasalardaki sıkıntılara rağmen Babacan Premium projesini tamamlama aşamasına getirerek, yüzlerce daireyi söz verdikleri tarihlerde teslim ettiklerini ve etmeyi sürdürdüklerini anlattı.

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, gerçekleştirdikleri yatırımlarla sektörde büyüme yönünde emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "2018'de mevcut projelerimize ek olarak hayata geçirdiğimiz yeni projelerimizle yüzde 19 civarında bir büyüme sağladık. Sektörümüz adına yeni atılımların gerçekleşeceği 2019 yılında bunu yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Projelerimiz, yerli yatırımcıların yanı sıra, yurt dışında yaşayan gurbetçiler ve başta Körfez ülkelerinden olmak üzere çok sayıda ülkeden yabancı yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Arazi geliştirme alanında da fark yaratan bir holding olarak özellikle Kanal İstanbul bölgesindeki arazi yatırımlarımızla yeni projelerimizin de planlamaları içerisindeyiz. 2019'da da doğru lokasyondaki kaliteli ve uygun fiyatlı projelerimizle sektörün önde gelen marka isimlerinden biri olamaya devam edeceğiz."

Babacan, Türkiye'nin, kısa süre önce karşı karşıya kaldığı ve alınan ekonomik tedbirlerle atlatılan kur atağı sonrası yaşanan olumsuzlukları, fırsata dönüştürmeyi başardığını kaydederek, 2018'de hem sektör hem de ekonomi açısından tarihe geçecek gelişmeler yaşadıklarını bildirdi.

Yükselen döviz kuru ve faiz oranları nedeniyle sektörde zaman zaman durgunluklar yaşadıklarını belirten Babacan, bu gelişmeler karşısında sektör temsilcileri ve yatırımcılar olarak önemli bir sınavdan geçtiklerini ifade etti.