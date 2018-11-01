Babacan Holding projelerine gurbetçi ilgisi

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, "Son dönemde yurt dışında yaşayıp çalışan vatandaşlarımız konut alımı ve gayrimenkule yatırım konusunda istekli görünüyorlar. Çok ciddi bir gurbetçi ilgisinden söz edebiliriz" dedi.

Babacan Holding'den yapılan açıklamaya göre döviz fiyatlarındaki yükselişle birlikte, gayrimenkul ve inşaat sektöründe sadece yabancı yatırımcının değil gurbetçilerin de satın alma hareketlerinde ciddi bir artış yaşanıyor.

Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinden bankasız, kefilsiz ve senetle satın alma fırsatını, yüzde sıfır faiz, 40 ay ödeme seçeneğiyle birleştiren Babacan Holding, kendi bünyesinde adeta konutta fırsat dönemi başlattı. Holding'in sunduğu bu cazip ödeme seçenekleri, Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerini gurbetçilerin tercih ettiği projeler listesinde ilk sıralara yükseltti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, gurbetçilerin dövizdeki artışı bir fırsat görerek gayrimenkul ve inşaat sektörüne yönelik yatırım atağı başlattığını vurguladı.