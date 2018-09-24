Babacan Holding, yatırımcıları senetle ev sahibi yapacak

İSTANBUL (AA) - Babacan Premium ve Babacan Port Royal projeleriyle kampanyaya katılan Babacan Holding, konut alıcılarına yüzde 10 peşinat ve 0,98 faizle 120 aya kadar vade seçeneğinin yanı sıra bankasız, kefilsiz ve senetle konut satın alma fırsatı sunuyor.

Babacan Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul ve inşaat sektörünün yeniden canlandırılmasına yönelik atılan adımları her koşulda destekleyerek sektörde örnekle gösterilen Babacan Holding, "Türkiye için kazanç vakti" kampanyasını sektördeki lider yaklaşımıyla bir adım daha öteye taşıdı.

Babacan Holding kampanya kapsamında, yatırımcıları bankasız, kefilsiz ve senetle ev sahibi yapacak.

Babacan Holding, İstanbul Avrupa Yakası’nın en değerli lokasyonlarında yer alan Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerindeki dairelerini yüzde 10 peşin, 120 aya 0,98 vade ile satışa sundu.

Kampanya ile Küçükçekmece E-5 üzerinde, Atatürk Havalimanı (yeni yapılacak olan Millet Bahçesi ) karşısında hızla yükselen Babacan Port Royalile BeylikdüzüE-5 üzerinde konumlanan, bölgenin en prestijli projesi Babacan Premium'da her bütçeye hitap eden farklı ödeme seçenekleri de bulunuyor.