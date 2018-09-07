İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, daha güçlü bir ekonomi için başlatılan "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasına iki projesiyle destek oluyor.

Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinde "sıfır faizle 40 ay" veya "yüzde 10 peşinata yüzde 0,98 faizle 120 ay" ödeme seçenekleri sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi Mehmet Babacan, holding olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncü girişimiyle başlatılan kampanyanın bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Mayıs ayında başlatılan Ulusal Kampanya'ya en büyük desteklerden birini veren şirket olduklarını vurgulayan Babacan, şunları kaydetti:

"Ulusal Kampanya'nın ardından giderek artışa geçen faiz oranları ve döviz kuru karşısında yatırımcılarımızın talepleri hiç hız kesmedi. Biz de 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' kampanyası başlayana kadar kendi içimizde kampanyayı sürdürdük. Yani aslında Babacan Holding'de kampanya hiç bitmedi. Yatırımcılarımız mayıs ayından bu yana yüzde 20 indirim ayrıcalığını hep yaşadı. 2 ay sürecek 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' kampanyası sadece sektörün yeniden canlandırılması yönünde ortaya konulan bir güç birliği değil, küresel ekonomiden kaynaklanan kur baskısına karşı ortak bir mücadele örneği.

Ulusal Kampanya sürecinin başladığı ilk günden itibaren kampanyaya katıldığımız 3 projemizle en büyük desteklerden birini veren bir şirket olarak yatırımcılarımızın gözünde oluşturduğumuz güveni zirveye taşıdık. Projelerimize yönelik talepte ciddi artış yakaladık. Yeni kampanyaya yine 2 projemizle katılıyoruz. Kampanya süresince satışlarımızda en yüksek seviyeye ulaşabilmeyi hedefliyoruz."

