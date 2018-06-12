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Babacan Holding’ten bayram kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

Babacan Holding’ten daire alan herkese, sıfır peşinat, yüzde 20 indirimin yanında 30 bin lira değerinde özel okul eğitimi bedava

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, bayrama özel olarak sunduğu kampanyayla, Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinden daire alan herkese Babacan Premium Projesi içerisinde yer alan Medicana Eğitim Grubu- MBA Okulları’ndan 30 bin lira değerinde bir yıllık özel okul eğitimi hediye ediyor.

Babacan Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Babacan Holding, sunduğu kampanyalarıyla da yatırımcıları güvenilir ve yüksek katma değer sağlayan fırsatlarla buluşturmayı sürdürüyor. Bu sayede konut alıcılarını yatırıma sevk ederken onlara sunduğu sürprizlerle de bütçelerini destekliyor. Ulusal Kampanya’ya sağladığı destekle yatırımcılar tarafından ciddi bir taleple karşılaşan holding, bu kampanya sürerken yeni bir kampanyayı daha hayata geçirdi.

Bayrama özel olarak sunulan kampanya kapsamında, Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinden daire alan herkese Babacan Premium Projesi içerisinde yer alan Medicana Eğitim Grubu- MBA Okulları’ndan 30 bin lira değerinde bir yıllık özel okul eğitimi hediye ediliyor. Haziran sonuna kadar sürecek kampanya ile yatırımcılar sıfır peşinat yüzde 20 indirim fırsatıyla aynı zamanda hem konut hem de eğitim yatırımında bulunabilecekler. Bayram kampanyası kapsamında Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinden daire alan herkese dev indirimin yanında 30 bin lira değerinde bir yıllık özel okul eğitimi hediye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, sektöre kazandırdıkları benzersiz kampanyalarla konut alıcılarını avantajlı yatırım fırsatıyla buluşturduklarını belirterek, Ulusal Kampanya devam ederken sundukları bayram kampanyasıyla da yatırımcıların bir taşla iki kuş vuracaklarını kaydetti.

Babacan, sadece özel gün ve bayramlarda değil her dönemde hayata geçirdikleri kampanyalarla yatırımcılarıyla kurdukları dostluğu pekiştirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bayram kampanyamız ile de onların bütçelerini destekleyerek hem konut hem de eğitim yatırımı gerçekleştirmelerini olanaklı kılıyoruz. Bu kapsamda tüm projelerimizden konut alan tüm yatırımcılarımıza bir yıllık özel okul hediye ederek onların bütçelerine destek oluyoruz. Dev fırsattan yararlanmak isteyenler Babacan Premium Projesi’nden 319.000 liraya, Port Royal projesinden de 341.000 liraya ev sahibi olabilirler."

Devam eden Ulusal Kampanya nedeniyle satış ofislerinde yaşanan yoğunluğun, bayram kampanyası ile daha da artacağını bildiren Babacan, "Bu nedenle önlemimizi aldık. Personelimiz kampanya süresince yatırımcılarımızın taleplerini hızlıca karşılamak adına satış ofislerimizde hazır bulunacaklar. Ulusal Kampanya dönemini de içine alan bu kampanya sürecinde satışlarımızdaki yoğunluk hız kazanacak. Bu dönemde tüm yatırımcılarımızla tek tek özenle ilgilenerek onların güvenilir konuta ulaşmaları için çaba sarf edeceğiz. Sıfır peşinat, yüzde 20 indirim ve 30 bin TL değerinde bir yıllık eğitim desteği kaçırılmayacak büyük bir fırsat" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Babacan Holding bayram kampanyası

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