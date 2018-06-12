Babacan Holding’ten bayram kampanyası

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, bayrama özel olarak sunduğu kampanyayla, Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinden daire alan herkese Babacan Premium Projesi içerisinde yer alan Medicana Eğitim Grubu- MBA Okulları’ndan 30 bin lira değerinde bir yıllık özel okul eğitimi hediye ediyor.

Babacan Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Babacan Holding, sunduğu kampanyalarıyla da yatırımcıları güvenilir ve yüksek katma değer sağlayan fırsatlarla buluşturmayı sürdürüyor. Bu sayede konut alıcılarını yatırıma sevk ederken onlara sunduğu sürprizlerle de bütçelerini destekliyor. Ulusal Kampanya’ya sağladığı destekle yatırımcılar tarafından ciddi bir taleple karşılaşan holding, bu kampanya sürerken yeni bir kampanyayı daha hayata geçirdi.

Bayrama özel olarak sunulan kampanya kapsamında, Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinden daire alan herkese Babacan Premium Projesi içerisinde yer alan Medicana Eğitim Grubu- MBA Okulları’ndan 30 bin lira değerinde bir yıllık özel okul eğitimi hediye ediliyor. Haziran sonuna kadar sürecek kampanya ile yatırımcılar sıfır peşinat yüzde 20 indirim fırsatıyla aynı zamanda hem konut hem de eğitim yatırımında bulunabilecekler. Bayram kampanyası kapsamında Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinden daire alan herkese dev indirimin yanında 30 bin lira değerinde bir yıllık özel okul eğitimi hediye ediliyor.