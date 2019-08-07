Babacan Holding'ten Kurban Bayramı fırsatı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, iç piyasada yaşanan durgunluğun önüne geçmek için yatırımcılarına farklı ödeme seçenekleri sunduklarını anımsatarak, faizlerdeki gerilemeyle birlikte bu seçenekleri daha da cazip hale getirdiklerini bildirdi.

Şirketin, faizleri yüzde 1'in altına indirdiği Kurban Bayramı Kampanyası kapsamında, Babacan Premium ve Babacan Palace projelerinde yüzde 0,99 faiz oranıyla ödeme koşullu ya da peşin ödemede yüzde 15 indirim avantajı sunuluyor. Babacan Port Royal'de ise yatırımcıların bütçesini sarsmayan en uygun koşullu ödeme seçenekleri yatırımcıları bekliyor.

Babacan Holding'in açıklamasına göre, şirket, faiz oranlarındaki gerilemeyle birlikte hızlı hareket ederek yatırımcılara bütçelerini zorlamayacak en uygun ödeme seçenekleri sunan Kurban Bayramı Kampanyası hayata geçirdi.

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, faizleri yüzde 1'in altına indirdiği Kurban Bayramı Kampanyası ile tamamlanan projelerinde son kalan daireler için yatırım fırsatı sunuyor.

Babacan, "Kampanya kapsamında Babacan Premium ve Babacan Palace projelerinde yüzde 0,99 faiz oranıyla ödeme koşullu ya da peşin ödemede yüzde 15 indirim uyguluyoruz. Babacan Port Royal projemizde en uygun koşullarından oluşan seçenekler sunuyoruz. Kredi oranlarındaki yükselişin etkisiyle beklemeye geçen yatırımcılarımız harekete geçti. Kampanyamız ile satış ofislerimizde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

- "Konutta fırsat dönemi başladı"

Babacan, kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürülmesinin, iç piyasada yaşanan daralmaya karşı panzehir etkisi yaratacağına işaret etti.

Bu indirimin fiyatlarda artış yönlü bir hareketlilik yaşanmadan önce yapılmasının yatırımcılara çok önemli fırsat sunduğunu aktaran Babacan, gelecek dönemde fiyat artışının yaşanacağı düşünüldüğünde içinde bulunulan yaz aylarının konut satın alma zamanı olduğunu bildirdi.

Babacan, faiz indiriminin tamamlanan projelerde uygulanmasının, üreticilerin son zamanlarda yaşadığı sıkıntılarının ortadan kaldırılması ve yeni yatırım planlarının devreye alınması yönünde çok büyük kazanımlar sağlayacağını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: