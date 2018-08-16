Babacan Holding'ten yüzde 20 indirimli bayram kampanyası

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, satışı devam eden üç farklı projesinde geçerli olmak üzere yüzde 20 indirimli Kurban Bayramı Kampanyası başlattı.

Babacan Holding'in açıklamasına göre, şirket, bayram süresince satışı devam eden Babacan Premium, Babacan Port Royal ve Babacan Palace projelerinde yüzde 20 indirim sunacak.

Satıştaki tüm projelerde geçerli kampanya kapsamında yatırımcılar, yüzde 20 indirim fırsatı yakalayacak. Holding, döviz fiyatları ve kredi faiz oranlarındaki artış karşısında yatırımcılarına avantajlı yatırım fırsatı sunacak.

Yatırımcılar, Babacan Premium Projesi'nden 319 bin liraya, Babacan Port Royal projesinden ise 341 bin liraya ev sahibi olabilecek.

- "Döviz ve faizdeki yükselişe rağmen kampanyaya devam"

Açıklamada kampanyaya ilişkin görüşleri yer alan Babacan Holding Üst Yöneticisi Mehmet Babacan, sektöre kazandırdıkları kampanyalar aracılığıyla yatırımcılar tarafından her geçen gün artan bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirterek, döviz fiyatlarındaki tırmanış ve kredi faiz oranlarındaki yükseliş eğiliminin yatırımcılara avantajlı fırsatlar sunan kampanyaları hayata geçirme konusunda bir engel teşkil etmediğini bildirdi.