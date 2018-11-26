FİNANS

Babacan Premıum Projesin'den kampanya

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

Babacan Holding Üst Yöneticisi Mehmet Babacan: - "40 bin TL peşinat 40 ay yüzde sıfır faizle ödeme seçeneği ile birlikte hemen teslim fırsatı sunduğumuz kampanyamız ile sektördeki canlılığı diri tutmak adına sergilediğimiz öncü yaklaşımımızı sürdürüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, Babacan Premium’dan daire sahibi olmak isteyenlere, 40 bin TL peşinat, 40 ay yüzde sıfır faizle ödeme ve hemen teslim fırsatı sunuluyor.

Babacan Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, konut sahibi olmak isteyenler ile yatırımcıları güvenilir ve yüksek katma değer sağlayan fırsatlarla buluşturan Babacan Holding, sektördeki canlılığı diri tutmak adına sürdürdüğü öncü yaklaşımını yeni kampanyası ile destekliyor.

Yatırımcılarına her dönemde cazip ödeme seçenekleri sunan Holding, E- 5 üzerindeki merkezi konumu ve ulaşım akslarına yakınlığıyla dikkat çeken Babacan Premium’dan daire sahibi olmak isteyenleri benzersiz bir kampanya ile buluşturuyor. Kampanya kapsamında 40 bin TL peşinat, 40 ay yüzde sıfır faizle ödeme ve hemen teslim fırsatı sunuluyor. Yatırımcılar, Babacan Holding güvencesinde güvenilir ve kazançlı yatırımla buluşurken, projenin sahip olduğu tatil köyü konseptiyle de ayrıcalıklı bir yaşama kavuşuyor.

Tatil köyü konforunda yaşam fırsatı sunulan toplam 1010 konutun yer aldığı, 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa edilen Babacan Premium’da farklı alan büyüklüklerine sahip 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Bulunduğu lokasyon itibariyle yatırımcıların dikkatini çeken ‘Babacan Premium’ E-5’e 100 metre, metrobüs durağına 100 metre ve Atatürk Havalimanı’na 15 km mesafede konumlanıyor. Projeden İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşmak mümkün.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, Babacan Holding olarak yatırımcıları güvenilir ve kaliteli konut projelerle buluştururken hayata geçirdikleri kampanyalarla da konut sahibi olmalarını kolaylaştırdıklarını belirtti.

Babacan, "Sahip olduğu konumu ve tatil köyü konseptiyle Beylikdüzü’nün en özel projelerinden biri olan Babacan Premium’da başlattığımız yeni kampanya ile yatırımcılarımıza yine cazip bir fırsat sunuyoruz. 40 bin TL peşinat 40 ay yüzde sıfır faizle ödeme seçeneği ile birlikte hemen teslim fırsatı sunduğumuz kampanyamız ile sektördeki canlılığı diri tutmak adına sergilediğimiz öncü yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Kampanyamız sayesinde hem yatırımcılarımız hem de sektörümüz kazanç sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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