Babacan Premıum Projesin'den kampanya

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, Babacan Premium’dan daire sahibi olmak isteyenlere, 40 bin TL peşinat, 40 ay yüzde sıfır faizle ödeme ve hemen teslim fırsatı sunuluyor.

Babacan Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, konut sahibi olmak isteyenler ile yatırımcıları güvenilir ve yüksek katma değer sağlayan fırsatlarla buluşturan Babacan Holding, sektördeki canlılığı diri tutmak adına sürdürdüğü öncü yaklaşımını yeni kampanyası ile destekliyor.

Yatırımcılarına her dönemde cazip ödeme seçenekleri sunan Holding, E- 5 üzerindeki merkezi konumu ve ulaşım akslarına yakınlığıyla dikkat çeken Babacan Premium’dan daire sahibi olmak isteyenleri benzersiz bir kampanya ile buluşturuyor. Kampanya kapsamında 40 bin TL peşinat, 40 ay yüzde sıfır faizle ödeme ve hemen teslim fırsatı sunuluyor. Yatırımcılar, Babacan Holding güvencesinde güvenilir ve kazançlı yatırımla buluşurken, projenin sahip olduğu tatil köyü konseptiyle de ayrıcalıklı bir yaşama kavuşuyor.

Tatil köyü konforunda yaşam fırsatı sunulan toplam 1010 konutun yer aldığı, 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa edilen Babacan Premium’da farklı alan büyüklüklerine sahip 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.